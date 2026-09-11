Lauro de Freitas aposta em novas ações para avançar na alfabetização

A rede municipal de ensino de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, iniciou o segundo semestre com novas estratégias para fortalecer a alfabetização dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Entre as medidas estão a ampliação do acompanhamento da fluência leitora, o uso de smartphones e a adoção de instrumentos como o Castelo da Leitura e o Carnê da Leitura.

As ações foram apresentadas nesta quarta-feira, 9, durante uma reunião que reuniu gestores e coordenadores pedagógicos das escolas que atendem aos anos iniciais. A proposta é utilizar os resultados das avaliações internas e externas para identificar dificuldades, acompanhar a evolução dos estudantes e direcionar intervenções pedagógicas.

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O movimento ocorre em um cenário de crescimento nos indicadores de alfabetização da rede. Lauro de Freitas encerrou 2025 com 39% dos estudantes alfabetizados, ante 28% anteriormente. Já no primeiro semestre de 2026, o índice chegou a 52%. A meta para o fim deste ano é alcançar 60% das crianças alfabetizadas até o término do 2º ano do Ensino Fundamental.

Acompanhamento da leitura

Entre os novos instrumentos apresentados pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) está o Castelo da Leitura. A ferramenta será utilizada para a realização de tomadas de leitura três vezes por semana, permitindo um acompanhamento mais frequente da fluência leitora e a identificação das dificuldades apresentadas pelos estudantes.

O Carnê da Leitura também passa a integrar a rotina escolar. O material será utilizado individualmente pelas crianças e contará com atividades para serem realizadas em casa, ampliando o contato dos estudantes com a leitura e aproximando as famílias do processo de alfabetização.

Além desses recursos, smartphones e materiais voltados ao acompanhamento dos níveis de fluência leitora e da frequência dos alunos serão utilizados pelas equipes escolares. A intenção é reunir informações que auxiliem professores e gestores na definição das intervenções de acordo com as necessidades de cada estudante.

Para a secretária municipal de Educação, Tamires Andrade, o avanço dos indicadores está relacionado ao acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos.

“Estamos revendo os dados apontados pelas avaliações externas e também pelas avaliações internas realizadas pela rede. Os gestores e coordenadores já participaram de uma pauta individualizada na Secretaria, com plantões pedagógicos para análise desses resultados e definição das metas de cada escola. Agora, seguimos unindo esforços para que esses avanços se concretizem na aprendizagem dos estudantes”, explicou.

Dados e avaliações

As novas medidas fazem parte do trabalho desenvolvido pelo Programa Educa Lauro e foram definidas a partir do monitoramento dos resultados das unidades escolares. Antes do encontro com gestores e coordenadores, a Secretaria realizou plantões pedagógicos individualizados para analisar os dados e estabelecer metas para cada escola.

A articuladora do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), Antônia Geni, destacou a necessidade de manter a atuação conjunta entre os diferentes integrantes da comunidade escolar.

“A rede está trabalhando para avançar ainda mais. Esse resultado passa pelo empenho dos professores, coordenadores pedagógicos, gestores, famílias e da Secretaria de Educação. Precisamos manter os esforços e oferecer às escolas as condições necessárias para que os objetivos sejam alcançados. Alfabetizar exige a participação de todos”, afirmou.

As escolas também se preparam para novas avaliações externas. Entre 28 de outubro e 8 de novembro, os estudantes participarão da avaliação de Fluência Leitora da Parceria pela Alfabetização em Regime de Colaboração (PARC). Já o Sistema de Avaliação Baiano da Educação (SABE) avaliará estudantes do 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental.

Os resultados das avaliações deverão servir como mais um instrumento para orientar o planejamento das escolas e definir novas intervenções pedagógicas ao longo do ano.