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EDUCAÇÃO

Estudantes de Lauro de Freitas visitam o Tribunal de Contas da Bahia

Atividade reuniu alunos do Ensino Fundamental II para aprenderem sobre cidadania

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Alunos da rede municipal de Lauro de Freitas conhecem o TCE/BA
Alunos da rede municipal de Lauro de Freitas conhecem o TCE/BA - Foto: Amanda Mayan e Manoela Sá (ASCOM TCE/BA)

Quarenta e um estudantes do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Dinorah Pessoa, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, participaram de uma tarde de atividades voltadas à educação para a cidadania nesta terça-feira, 8. Durante a visita ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA), os alunos conheceram espaços da instituição e participaram de rodas de conversa, palestras, dinâmicas e jogos sobre participação social, meio ambiente e fiscalização dos recursos públicos.

A programação buscou aproximar os estudantes de temas relacionados ao exercício da cidadania e mostrar como o conhecimento pode contribuir para a participação na sociedade. Para a professora de Filosofia Elisangela Cunha, a experiência deixou um aprendizado que pode ser levado para além da sala de aula. “É uma semente plantada”.

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O primeiro momento foi marcado por uma roda de acolhimento e, posteriormente, por uma conversa sobre conhecimento, sonhos e participação social. Os estudantes foram estimulados a compreender que a idade não impede a atuação cidadã.

“Vocês já estão nesse caminho de começar a fazer o controle social. A gente sempre fala: não pensem que vocês são jovens demais para fazer a diferença. Vocês precisam participar, porque a sociedade precisa realmente da voz de vocês, das ideias de vocês, das atitudes de vocês”, afirmou Iaisa Sampaio, diretora-adjunta da Escola de Contas Conselheiro José Borba Pedreira Lapa (ECPL).

Estudantes participam de dinâmicas sobre cidadania e controle social no TCE/BA
Estudantes participam de dinâmicas sobre cidadania e controle social no TCE/BA - Foto: Amanda Mayan e Manoela Sá (ASCOM TCE/BA)

Ao longo da visita, os alunos conheceram diferentes áreas de atuação do TCE/BA. Uma das atividades abordou o controle ambiental e incentivou os estudantes a refletirem sobre práticas de preservação da natureza.

“Precisamos cuidar do meio ambiente, para hoje e amanhã também. E isso não é só responsabilidade minha nem de quem é mais velho, mas de vocês também para ter um ambiente melhor”, destacou Márcia Guimarães, assessora da ECPL.

A programação também incluiu visitas à Ouvidoria e à Auditoria, além da apresentação de um vídeo sobre Anísio Teixeira e do acompanhamento de parte de uma sessão plenária. As atividades ajudaram os estudantes a compreender, de forma prática, como funcionam setores ligados ao controle e à fiscalização da administração pública.

A importância da educação para a transformação da sociedade também foi discutida durante o encontro.

“Sem vocês dois, professor e aluno, não há educação. E a educação é a única forma que a gente tem, independentemente de credo, de origem, de bairro, de renda, de cor, de transformar a nossa realidade”, afirmou Inaldo Araújo, diretor da ECPL.

Leitura e cidadania

Estudantes da rede municipal participam de atividades cívicas e educativas
Estudantes da rede municipal participam de atividades cívicas e educativas - Foto: Amanda Mayan e Manoela Sá (ASCOM TCE/BA)

Outro momento da visita ocorreu na Biblioteca Conselheiro Adhemar Martins Bento Gomes. No espaço, os estudantes foram incentivados a ampliar o contato com a leitura e o conhecimento.

“Leiam, aprimorem o conhecimento de vocês. É muito importante para o futuro de vocês”, aconselhou Ane Gleide da Conceição, servidora responsável pela recepção dos alunos.

O percurso também apresentou aos estudantes o trabalho do Ministério Público de Contas (MPC), ampliando a compreensão sobre as instituições que integram o sistema de controle.

Para finalizar as atividades, os alunos participaram do jogo “Conta Comigo!”, desenvolvido pela Assessoria de Comunicação do TCE/BA. A dinâmica reuniu perguntas e desafios relacionados aos conteúdos apresentados durante a tarde.

Para os estudantes, a experiência também representou uma oportunidade de descobrir novos assuntos. Aos 12 anos, Isaias dos Santos destacou os aprendizados sobre cidadania e meio ambiente.

“Eu gostei muito do que a gente aprendeu, inclusive dos conselheiros e do que a gente aprendeu sobre a natureza, a conservação e esses jogos que a gente faz sobre o TCE.”

Daniele Ferreira, de 13 anos, também avaliou positivamente a atividade. “Eu amei muito, achei muito divertido, gostei muito de conhecer todo mundo e aprendi muito. Saí daqui aprendendo mais sobre o Tribunal.”

Ao final da visita, palavras como conhecimento, aprendizado, educação, desenvolvimento, respeito e cidadania foram escolhidas pelos próprios estudantes para definir a experiência. A proposta foi transformar a visita em uma oportunidade de aprendizado sobre participação social e estimular nos jovens uma postura mais consciente diante da sociedade.

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Bahia Educação Lauro de Freitas

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