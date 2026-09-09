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PROTAGONISMO ESTUDANTIL

EcoInovar 2026 realiza cerimônia de premiação na Casa Rosa

Evento acontece em 16 de setembro e reúne seis projetos finalistas em Salvador

Loren Beatriz Sousa
Por
EcoInovar 2026 realiza cerimônia de premiação na Casa Rosa, localizada no bairro Rio Vermelho
EcoInovar 2026 realiza cerimônia de premiação na Casa Rosa, localizada no bairro Rio Vermelho - Foto: Matheus Leite

A cerimônia de premiação do EcoInovar 2026, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, será realizada na próxima quarta-feira, 16, na Casa Rosa Salvador, localizada na Praça Colombo, 106, no bairro Rio Vermelho.

Ao todo, seis projetos científicos desenvolvidos por estudantes e professores das redes estadual e municipais de ensino da Bahia disputam a classificação final da segunda edição da iniciativa.

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A programação será dividida em dois momentos. Das 14h às 16h, acontece a exposição dos seis projetos finalistas, aberta exclusivamente a estudantes, professores e integrantes da comunidade escolar das redes estadual e municipal de ensino. Para participar, é necessário realizar cadastro prévio por meio do formulário (clique aqui).

Na sequência, às 18h, será realizada a cerimônia de premiação, também na Casa Rosa. O acesso, neste momento, será restrito aos finalistas e convidados.

Apresentação e avaliação

Durante a exposição, as equipes finalistas vão apresentar suas propostas a uma comissão avaliadora especializada, responsável por definir a classificação final. A análise será realizada a partir de um barema técnico-prático, que considera critérios como:

  • clareza e qualidade da apresentação;
  • execução prática da proposta;
  • impacto social, ambiental ou educacional;
  • viabilidade e aplicabilidade;
  • inovação e criatividade.

A classificação não será definida apenas pela apresentação realizada no dia da premiação. A nota final será obtida a partir da soma da pontuação conquistada na etapa de tutoria pedagógica com a avaliação feita pela comissão durante a apresentação dos projetos.

Ao final, a equipe que alcançar a maior pontuação será declarada vencedora, seguida pelas classificadas em segundo e terceiro lugares.

Preparação para a final

Antes de chegarem à cerimônia, os seis projetos passaram por uma etapa de tutoria pedagógica, realizada entre os dias 12 de agosto e 11 de setembro de 2026. A fase teve como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento das propostas e preparar as equipes para a apresentação final.

Cada equipe finalista recebeu ainda até R$ 1 mil, exclusivamente para o custeio de materiais necessários ao desenvolvimento dos projetos.

Duas categorias

Os projetos finalistas estão divididos em duas categorias, que contemplam diferentes propostas relacionadas à sustentabilidade.

A Categoria 1 - Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico reúne projetos científicos relacionados à educação ambiental, ao saneamento básico e aos impactos desses temas na qualidade de vida da população.

Já a Categoria 2 - Minha Escola Sustentável: energia para o futuro é dedicada ao desenvolvimento de soluções relacionadas à sustentabilidade e ao uso consciente de recursos no ambiente escolar.

Premiação

Além do reconhecimento pela classificação, os três primeiros colocados de cada categoria receberão recursos financeiros destinados exclusivamente à implementação, continuidade ou ampliação das iniciativas apresentadas.

A premiação será distribuída da seguinte forma:

  • 1º lugar: R$ 5 mil;
  • 2º lugar: R$ 3,5 mil;
  • 3º lugar: R$ 2 mil.

Projetos finalistas

Confira, em ordem alfabética, a lista dos projetos finalistas:

Categoria 1 - Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico

Projeto 'Entre Velas e Sabão: tecnologia social para educação ambiental, economia circular e direito ao saneamento básico'

  • Colégio Estadual da Bahia Central
  • Município - Salvador
  • Professor(a) orientador(a) - Fernanda Pereira de Brito
  • Estudantes integrantes da equipe - Joel Batista Gonçalves e Dalva da Silva

Projeto 'Pescadores e Marisqueiras nas Redes e nas Ondas da Tecnologia Digital'

  • Colégio Estadual Sete de Setembro
  • Município - Salvador
  • Professor(a) orientador(a) - André Luis Neris de Jesus
  • Estudantes integrantes da equipe - Giorgio Miguel Alfa Almeida Nascimento, Samyra Thauany de Carvalho Jesus e Thales Suzart Cruz Vilas Boas

Projeto 'Saberes da Comunidade e Sustentabilidade: das plantas medicinais ao sabão ecológico'

  • Colégio Estadual Teodoro Sampaio - Tempo Integral
  • Município - Salvador
  • Professor(a) orientador(a) - Rejane Oliveira da Costa
  • Estudantes integrantes da equipe - Amanda Tavares Oliveira Damasceno, Mirella Brito de Souza, Valentina dos Santos Silva, Vitória Sales de Carvalho Fonseca

Categoria 2 - Minha Escola Sustentável - Energia para o Futuro

Projeto ‘Ecobloco Vivo: desenvolvimento de bloco sustentável de baixo custo com autorregulação térmica e reaproveitamento de resíduos orgânicos’

  • Centro Estadual de Educação Profissional em Controle e Gestão do Nordeste Baiano Pedro Ribeiro Pessoa
  • Município - Catu
  • Professor(a) orientador(a) - Deivison Trindade dos Santos
  • Estudantes integrantes da equipe - Bruna de Aquino de Vasconcelos

Projeto ‘Horta Pedagógica Sustentável com Estufa e Irrigação por Gravidade’

  • Escola Municipal Diácono Fernando Britto
  • Município - Simões Filho
  • Professor(a) orientador(a) - Jackson Franklin Santos Bonfim
  • Estudantes integrantes da equipe - Maria Julia de Oliveira Lima, Maria Alice Azevedo da Silva, Sophia Gabriele Costa M. Magalhães e Thiago Andrade de Oliveira

Projeto ‘Memória Verde do Aviário: etnobotânica, saberes tradicionais e educação ambiental no CETIFS’

  • Colégio Estadual de Tempo Integral de Feira de Santana – CETIFS
  • Município - Feira de Santana
  • Professor(a) orientador(a) - Rudiney Roza Dias de Oliveira
  • Estudantes integrantes da equipe - Betania Dafne Jesus dos Santos e Wellinton Silva Queiroz
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