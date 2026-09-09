EcoInovar 2026 realiza cerimônia de premiação na Casa Rosa

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A cerimônia de premiação do EcoInovar 2026, iniciativa do Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, será realizada na próxima quarta-feira, 16, na Casa Rosa Salvador, localizada na Praça Colombo, 106, no bairro Rio Vermelho.

Ao todo, seis projetos científicos desenvolvidos por estudantes e professores das redes estadual e municipais de ensino da Bahia disputam a classificação final da segunda edição da iniciativa.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A programação será dividida em dois momentos. Das 14h às 16h, acontece a exposição dos seis projetos finalistas, aberta exclusivamente a estudantes, professores e integrantes da comunidade escolar das redes estadual e municipal de ensino. Para participar, é necessário realizar cadastro prévio por meio do formulário (clique aqui).

Na sequência, às 18h, será realizada a cerimônia de premiação, também na Casa Rosa. O acesso, neste momento, será restrito aos finalistas e convidados.

Apresentação e avaliação

Durante a exposição, as equipes finalistas vão apresentar suas propostas a uma comissão avaliadora especializada, responsável por definir a classificação final. A análise será realizada a partir de um barema técnico-prático, que considera critérios como:

clareza e qualidade da apresentação;

execução prática da proposta;

impacto social, ambiental ou educacional;

viabilidade e aplicabilidade;

inovação e criatividade.

A classificação não será definida apenas pela apresentação realizada no dia da premiação. A nota final será obtida a partir da soma da pontuação conquistada na etapa de tutoria pedagógica com a avaliação feita pela comissão durante a apresentação dos projetos.

Ao final, a equipe que alcançar a maior pontuação será declarada vencedora, seguida pelas classificadas em segundo e terceiro lugares.

Preparação para a final

Antes de chegarem à cerimônia, os seis projetos passaram por uma etapa de tutoria pedagógica, realizada entre os dias 12 de agosto e 11 de setembro de 2026. A fase teve como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento das propostas e preparar as equipes para a apresentação final.

Cada equipe finalista recebeu ainda até R$ 1 mil, exclusivamente para o custeio de materiais necessários ao desenvolvimento dos projetos.

Duas categorias

Os projetos finalistas estão divididos em duas categorias, que contemplam diferentes propostas relacionadas à sustentabilidade.

A Categoria 1 - Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico reúne projetos científicos relacionados à educação ambiental, ao saneamento básico e aos impactos desses temas na qualidade de vida da população.

Já a Categoria 2 - Minha Escola Sustentável: energia para o futuro é dedicada ao desenvolvimento de soluções relacionadas à sustentabilidade e ao uso consciente de recursos no ambiente escolar.

Premiação

Além do reconhecimento pela classificação, os três primeiros colocados de cada categoria receberão recursos financeiros destinados exclusivamente à implementação, continuidade ou ampliação das iniciativas apresentadas.

A premiação será distribuída da seguinte forma:

1º lugar: R$ 5 mil;

R$ 5 mil; 2º lugar: R$ 3,5 mil;

R$ 3,5 mil; 3º lugar: R$ 2 mil.

Projetos finalistas

Confira, em ordem alfabética, a lista dos projetos finalistas:

Categoria 1 - Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico

Projeto 'Entre Velas e Sabão: tecnologia social para educação ambiental, economia circular e direito ao saneamento básico'

Colégio Estadual da Bahia Central

Município - Salvador

Professor(a) orientador(a) - Fernanda Pereira de Brito

Estudantes integrantes da equipe - Joel Batista Gonçalves e Dalva da Silva

Projeto 'Pescadores e Marisqueiras nas Redes e nas Ondas da Tecnologia Digital'

Colégio Estadual Sete de Setembro

Município - Salvador

Professor(a) orientador(a) - André Luis Neris de Jesus

Estudantes integrantes da equipe - Giorgio Miguel Alfa Almeida Nascimento, Samyra Thauany de Carvalho Jesus e Thales Suzart Cruz Vilas Boas

Projeto 'Saberes da Comunidade e Sustentabilidade: das plantas medicinais ao sabão ecológico'

Colégio Estadual Teodoro Sampaio - Tempo Integral

Município - Salvador

Professor(a) orientador(a) - Rejane Oliveira da Costa

Estudantes integrantes da equipe - Amanda Tavares Oliveira Damasceno, Mirella Brito de Souza, Valentina dos Santos Silva, Vitória Sales de Carvalho Fonseca

Categoria 2 - Minha Escola Sustentável - Energia para o Futuro

Projeto ‘Ecobloco Vivo: desenvolvimento de bloco sustentável de baixo custo com autorregulação térmica e reaproveitamento de resíduos orgânicos’

Centro Estadual de Educação Profissional em Controle e Gestão do Nordeste Baiano Pedro Ribeiro Pessoa

Município - Catu

Professor(a) orientador(a) - Deivison Trindade dos Santos

Estudantes integrantes da equipe - Bruna de Aquino de Vasconcelos

Projeto ‘Horta Pedagógica Sustentável com Estufa e Irrigação por Gravidade’

Escola Municipal Diácono Fernando Britto

Município - Simões Filho

Professor(a) orientador(a) - Jackson Franklin Santos Bonfim

Estudantes integrantes da equipe - Maria Julia de Oliveira Lima, Maria Alice Azevedo da Silva, Sophia Gabriele Costa M. Magalhães e Thiago Andrade de Oliveira

Projeto ‘Memória Verde do Aviário: etnobotânica, saberes tradicionais e educação ambiental no CETIFS’