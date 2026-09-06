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Uneb lança vestibular com 5,4 mil vagas para 2027

As vagas são destinadas a cursos de graduação presenciais

Carla Melo
Por
Campus da Uneb em Salvador (ilustração)
Campus da Uneb em Salvador (ilustração) - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) lançou um edital com 5.497 vagas para o vestibular de 2027. As vagas são destinadas a cursos de graduação presenciais, com ingresso previsto para o próximo ano letivo, distribuídos pelos 25 campi da universidade.

Do total de oportunidades, 40% são reservadas para candidatos negros e negras, autodeclarados pretos ou pardos. Os outros 60% são destinados à ampla concorrência.

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O edital também estabelece sobrevagas, que são oportunidades adicionais às vagas regulares e não reduzem o número destinado à ampla concorrência ou à reserva para candidatos negros

Distribuição das vagas

Cada um dos cinco grupos abaixo terá direito a 5% de sobrevagas, calculadas sobre o número de vagas de cada turma:

  • candidatos indígenas;
  • candidatos quilombolas;
  • candidatos ciganos;
  • pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades/superdotação;
  • travestis, homens trans, mulheres trans e pessoas não binárias.

Como se inscrever

As inscrições poderão ser feitas entre 15 de setembro e 7 de outubro, exclusivamente pela internet. A taxa de inscrição é de R$ 95 e pode ser paga até o dia 8 de outubro.

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No formulário, será necessário informar o curso e o turno escolhidos como primeira e segunda opções, além da língua estrangeira da prova: inglês, espanhol ou francês.

O candidato também deverá indicar se pretende concorrer às vagas reservadas ou às sobrevagas e escolher a cidade onde fará a prova. Quem optar por realizar o exame em Salvador deverá informar também a zona de aplicação.

Provas

As provas do Vestibular 2027 serão aplicadas em dois dias. No primeiro, em 13 de dezembro, os candidatos responderão a questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Ciências Humanas, além de fazer a redação.

A prova terá 15 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 10 de Língua Estrangeira e 20 de Ciências Humanas, que reúne História, Geografia e Atualidades. O tempo de duração será de 4h30.

No dia 14 de dezembro, serão aplicadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Serão 15 questões de Matemática e 25 de Física, Química e Biologia. A duração será de quatro horas.

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Bahia Educação vestibular

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