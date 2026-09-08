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DADO ALARMANTE

Quase metade dos alunos no Brasil usa ferramentas como ChatGPT para estudar

Número foi revelado por uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 8

Edvaldo Sales
Por
Número foi revelado por uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 8
Número foi revelado por uma pesquisa divulgada nesta terça-feira, 8 - Foto: Reprodução | Freepik

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2025, divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), nesta terça-feira, 8, revelou que quase metade dos estudantes brasileiros de 15 anos usa ferramentas como o ChatGPT ao menos uma vez por semana para aprender.

Pisa é uma avaliação aplicada a cada 3 anos para avaliar os conhecimentos dos estudantes em matemática, leitura e ciências. Essa é a primeira vez que a pesquisa mede esse tipo de uso entre os alunos.

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IA para pesquisar, resumir texto e redigir redação

Os dados apontam que 48% dos estudantes no Brasil usam chatbot de IA ao menos uma vez na semana para aprender, contra 46% na média da OCDE.

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Quando precisa pesquisar sobre um tema novo, o aluno brasileiro recorre à IA bem mais que a média da OCDE: são 40% dos estudantes, contra 31% no grupo. É o maior contraste entre todos os usos medidos pelo Pisa.

Além disso, na hora de resumir um texto que precisam ler para a escola também é comum o hábito de pedir ajuda à IA: 31% dos brasileiros fazem isso, praticamente empatados com os 30% da média da organização.

Já na hora de redigir uma redação inteira, os alunos brasileiros usam menos IA que a média: 27%, contra 29% entre os países da OCDE.

E 11% dizem nunca recorrer à tecnologia para nenhuma tarefa escolar. Ou seja, uma parcela pouco menor que os 14% da média do grupo.

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brasil Educação

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