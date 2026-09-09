EDUCAÇÃO
Bahia investe R$ 28 milhões na ampliação de escolas em Salvador
Obras contemplam unidades no Nordeste de Amaralina e em Cassange
Duas unidades da rede estadual de ensino em Salvador passam a contar, a partir desta quarta-feira, 9, com estruturas modernizadas para atender estudantes em tempo integral. As entregas do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Saúde e Tecnologia da Informação Carlos Corrêa de Menezes Sant'Anna, no Nordeste de Amaralina, e do Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Heloísa Costa, em Cassange, integram as ações de ampliação do modelo de educação integral na Bahia.
No Nordeste de Amaralina, a entrega ocorreu no início da manhã. A unidade recebeu intervenções como teatro, restaurante estudantil, quadra coberta e campo de futebol society, além de outros espaços destinados às atividades escolares.
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Com capacidade para atender cerca de 1,4 mil estudantes, o CEEP oferece Ensino Fundamental II, Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental e Educação Profissional. Entre os cursos técnicos disponíveis estão Nutrição e Dietética, Enfermagem, Análises Clínicas, Segurança do Trabalho e Informática.
Segundo a diretora da unidade, Patrícia Andrade do Carmo, a nova estrutura já começa a modificar a rotina dos alunos. “Eles estão se sentindo mais valorizados. De manhã eles estudam e, à tarde, fazem atividades físicas”, afirmou. Para ela, a ampliação dos espaços também contribui para que os estudantes permaneçam mais tempo na escola.
A estudante do CEEP Alice Santos Silva, que participa das atividades de teatro, destacou a mudança na estrutura. “A escola está muito linda, está perfeita ao meu ver e tudo mudou”, contou. Entre os espaços que mais chamaram sua atenção está o teatro, que pretende utilizar nas atividades da área.
Para Davi Costa da Silva também aluno do CEEP, de 17 anos, aluno do terceiro ano do Ensino Médio, destacou a reforma do espaço voltado às atividades administrativas. “Temos até sofá, tudo espaçoso, bonito e arrumado”, disse. Para ele, a nova estrutura também pode contribuir para a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Investimento
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De acordo com o secretário estadual da Educação, Marcius Gomes, o conjunto de intervenções no CEEP representa parte de um investimento de aproximadamente R$ 28 milhões. A proposta, segundo ele, é oferecer aos estudantes espaços que integrem aprendizagem, esporte, cultura e outras atividades ao longo do dia.
“A educação integral é a pauta central desse investimento”, afirmou o secretário. Marcius Gomes também defendeu a continuidade da política nos próximos anos e disse que a meta do Estado é ampliar o modelo para toda a Bahia.
No período da tarde, às 16h, será realizada a entrega das obras do Colégio Estadual de Tempo Integral Professora Heloísa Costa, em Cassange. A unidade atende 1.442 estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA Médio.
Entre as melhorias realizadas estão a implantação de quadra poliesportiva coberta, campo de futebol society, laboratório de Ciências e teatro. A intervenção faz parte da adequação da unidade ao modelo de escola de tempo integral adotado pela rede estadual.
Para o secretário, a ampliação da oferta de educação integral deve continuar. Segundo ele, a política tem como objetivos favorecer a permanência dos estudantes na escola, reduzir o abandono e ampliar as oportunidades de aprendizagem.
“Quando a gente faz a educação pública do Estado um ambiente para aqueles que mais precisam, esse é o recado que o governo está dando nesse momento: que a educação integral é um espaço de transformação”, declarou.