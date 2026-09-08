Escola municipal de Salvador será reconstruída com R$ 11,9 milhões

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A Escola Municipal Maria Antonieta Alfarano, em Cajazeiras, será demolida e reconstruída para ampliar a capacidade de atendimento aos estudantes. A nova unidade, localizada na Rua Maria Antonieta, terá capacidade para receber 475 alunos por turno, entre estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

O prédio atual possui sete salas e atende cerca de 160 alunos por turno. Com a reconstrução, o espaço passará a contar com 15 salas de aula climatizadas distribuídas em uma área construída de aproximadamente 3 mil metros quadrados.

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A nova estrutura será organizada em cinco pavimentos e contará com elevador, garantindo acessibilidade aos diferentes ambientes. Entre os espaços previstos estão auditório com capacidade para 120 pessoas, sala de leitura, laboratório de ciências, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e sala multiuso.

A área destinada às atividades esportivas também será ampliada. O projeto prevê uma quadra poliesportiva coberta, acompanhada de vestiários acessíveis para pessoas com deficiência (PCD). A escola terá ainda parque infantil para as crianças da Educação Infantil.

A estrutura inclui cozinha com área para triagem de alimentos, refeitório, depósito e outros ambientes de apoio à rotina escolar. O projeto também prevê medidas voltadas à sustentabilidade, como sistema de reutilização de água da chuva e geração de energia por meio de placas solares.

Reconstrução da escola Maria Antonieta Alfarano ampliará vagas e infraestrutura em Cajazeiras - Foto: Igor Santos / Secom PMS

Segundo o diretor da unidade, Rogério Araújo, a reconstrução era uma reivindicação antiga da comunidade escolar. Ele relatou que o prédio apresentava problemas de infraestrutura que interferiam no funcionamento da escola.

“Eram muitos problemas de infraestrutura: telha caindo, vazamento, infiltração. Isso dificultava o nosso trabalho enquanto gestor e professor. Hoje estamos emocionados, porque sabíamos da necessidade real da nossa comunidade em ter um novo prédio para ofertar uma educação de qualidade”, afirmou.

A escolha por reconstruir a escola no mesmo endereço está relacionada à necessidade de manter o atendimento próximo à comunidade de Cajazeiras. Com a nova estrutura, a unidade deverá ampliar o número de estudantes atendidos sem exigir a transferência da escola para outra região.

A obra tem investimento estimado em R$ 11,9 milhões. Durante o período de reconstrução, o atendimento aos estudantes deverá ser organizado pela rede municipal para garantir a continuidade das atividades escolares.