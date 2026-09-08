Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

Teixeira de Freitas ganha nova creche para atender mais de 100 crianças

Unidade amplia a oferta de atendimento na educação infantil do município

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Teixeira de Freitas ganha nova creche no bairro Colina Verde para mais de 100 crianças
Teixeira de Freitas ganha nova creche no bairro Colina Verde para mais de 100 crianças - Foto: Divulgação | Prefeitura de Teixeira de Freitas

Uma nova creche passou a integrar a rede de atendimento à primeira infância de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Localizada na Avenida Raquel de Queiroz, no bairro Colina Verde, a unidade tem capacidade para atender mais de 100 crianças e foi estruturada para reunir, em um mesmo espaço, atividades pedagógicas, alimentação, descanso, brincadeiras e cuidados diários.

A abertura da creche permitiu que famílias conhecessem os ambientes destinados à rotina escolar das crianças. A unidade conta com salas de atividades, refeitório, cozinha, playground e áreas de convivência, além de pátios coberto e descoberto.

Tudo sobre Educação em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

DADO ALARMANTE

Quase metade dos alunos no Brasil usa ferramentas como ChatGPT para estudar
Quase metade dos alunos no Brasil usa ferramentas como ChatGPT para estudar imagem

DIA DA ALFABETIZAÇÃO

Dia Internacional da Alfabetização coloca educação em debate na Bahia
Dia Internacional da Alfabetização coloca educação em debate na Bahia imagem

EDUCAÇÃO

Uneb lança vestibular com 5,4 mil vagas para 2027
Uneb lança vestibular com 5,4 mil vagas para 2027 imagem

Também fazem parte da estrutura espaços de apoio, como lavanderia e áreas administrativas. A organização dos ambientes busca atender às diferentes necessidades da educação infantil, etapa em que as experiências de aprendizagem estão diretamente relacionadas às brincadeiras, à convivência e ao desenvolvimento da autonomia.

Na rotina da primeira infância, momentos como as refeições, o descanso, as atividades em sala e as brincadeiras fazem parte do processo educativo. Por isso, a disposição dos espaços é um dos elementos que contribuem para que as crianças tenham uma rotina organizada e adequada à faixa etária.

Para as famílias do Colina Verde, a presença da creche no próprio bairro representa ainda a possibilidade de contar com um espaço de educação infantil mais próximo de casa. A unidade passa a integrar o cotidiano da comunidade e a oferecer um novo ambiente para convivência, aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

Com a nova estrutura, o bairro ganha um equipamento voltado especificamente às demandas da primeira infância, com espaços destinados tanto às atividades pedagógicas quanto aos cuidados que fazem parte do dia a dia escolar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia primeira infância TEIXEIRA DE FREITAS

Relacionadas

Mais lidas