Teixeira de Freitas ganha nova creche para atender mais de 100 crianças

Uma nova creche passou a integrar a rede de atendimento à primeira infância de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Localizada na Avenida Raquel de Queiroz, no bairro Colina Verde, a unidade tem capacidade para atender mais de 100 crianças e foi estruturada para reunir, em um mesmo espaço, atividades pedagógicas, alimentação, descanso, brincadeiras e cuidados diários.

A abertura da creche permitiu que famílias conhecessem os ambientes destinados à rotina escolar das crianças. A unidade conta com salas de atividades, refeitório, cozinha, playground e áreas de convivência, além de pátios coberto e descoberto.

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Também fazem parte da estrutura espaços de apoio, como lavanderia e áreas administrativas. A organização dos ambientes busca atender às diferentes necessidades da educação infantil, etapa em que as experiências de aprendizagem estão diretamente relacionadas às brincadeiras, à convivência e ao desenvolvimento da autonomia.

Na rotina da primeira infância, momentos como as refeições, o descanso, as atividades em sala e as brincadeiras fazem parte do processo educativo. Por isso, a disposição dos espaços é um dos elementos que contribuem para que as crianças tenham uma rotina organizada e adequada à faixa etária.

Para as famílias do Colina Verde, a presença da creche no próprio bairro representa ainda a possibilidade de contar com um espaço de educação infantil mais próximo de casa. A unidade passa a integrar o cotidiano da comunidade e a oferecer um novo ambiente para convivência, aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

Com a nova estrutura, o bairro ganha um equipamento voltado especificamente às demandas da primeira infância, com espaços destinados tanto às atividades pedagógicas quanto aos cuidados que fazem parte do dia a dia escolar.