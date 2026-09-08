Estudantes de Itabuna produzem livro com histórias sobre diversidade

Crianças e adolescentes de escolas municipais de Itabuna, no sul da Bahia, vão transformar experiências, histórias e percepções sobre diversidade em uma publicação literária. A segunda edição do projeto Pequenos Autores Grapiúnas envolve estudantes da Pré-Escola II ao 9º ano do Ensino Fundamental e terá como resultado a escolha de 50 produções para integrar um livro.

Com o tema “Encontros com a Diversidade”, a iniciativa propõe atividades de leitura, escrita, oralidade e expressão artística de acordo com a faixa etária dos participantes. Entre os formatos trabalhados estão desenhos, acrósticos, contos, fábulas, narrativas fantásticas e crônicas.

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Os estudantes poderão abordar assuntos presentes em seu cotidiano, como identidade, amizade, família, escola, sonhos, pertencimento, inclusão, convivência, empatia e respeito às diferenças. As culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas também estão entre os eixos do projeto, assim como histórias, memórias e manifestações culturais relacionadas ao território grapiúna.

As produções serão desenvolvidas nas próprias escolas, com atividades como rodas de leitura e conversa, contação de histórias, oficinas de escrita e ilustração, pesquisas e recontos. Professores e coordenadores pedagógicos vão acompanhar o processo, com a proposta de preservar a autoria dos estudantes.

Ao final da etapa de produção e seleção nas unidades escolares, uma banca examinadora fará a escolha das 50 obras que serão publicadas. A distribuição contempla diferentes fases da educação: dez produções da Educação Infantil; 12 dos 1º e 2º anos; 12 do 3º ao 5º ano; oito do 6º e 7º ano; e oito do 8º e 9º ano.

Vozes dos estudantes

Para a coordenadora-geral da Educação Básica, Lilian Lima, a proposta vai além do desenvolvimento da escrita e busca valorizar a expressão dos estudantes.

“Mais do que ensinar a organizar palavras e ideias queremos que nossas crianças e adolescentes reconheçam o valor de suas próprias vozes. Cada produção revelará um pouco de suas vivências, identidades, sonhos e da maneira como compreendem o mundo”, afirmou.

O resultado será reunido no livro Pequenos Autores Grapiúnas – Encontros com a Diversidade, com lançamento previsto para fevereiro de 2027. A programação deverá incluir sessão de autógrafos com os estudantes-autores, exposição de ilustrações, rodas de leitura e apresentações culturais.

A iniciativa dá continuidade à primeira edição do projeto, que resultou em uma coletânea apresentada durante a Festa Literária da Região Cacaueira (FLICACAU), em 2024. Na ocasião, estudantes participaram da sessão de autógrafos representando os demais autores da publicação.