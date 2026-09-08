Colégio estadual da Bahia ganha novos espaços após modernização em Salvador

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O Colégio Estadual de Tempo Integral Paulo Freire, localizado na Avenida San Martin, em Salvador, passou por uma modernização que ampliou a estrutura disponível para estudantes e atividades pedagógicas. A unidade agora conta com novos espaços voltados ao ensino, à cultura, ao esporte e à convivência.

Entre as mudanças estão:

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21 salas de aula climatizadas;

sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE);

sala multiúso;

biblioteca e laboratórios de informática e ciências.

A estrutura também inclui um restaurante estudantil ampliado, destinado aos alunos que permanecem na escola durante todo o dia.

As atividades culturais ganharam espaço com a implantação de uma sala de dança e teatro com capacidade para 175 pessoas. O ambiente passa a integrar a estrutura da escola para atividades artísticas e apresentações.

Na área esportiva, o colégio recebeu uma quadra poliesportiva coberta, outra descoberta e dois novos vestiários. As intervenções também contemplaram áreas de convivência, paisagismo e melhorias de acessibilidade.

1 de 4 Modernização do Colégio Paulo Freire em Salvador inclui teatro, quadras e usina solar | Foto: Jeane Abreu/GOVBA

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3 de 4 Modernização do Colégio Paulo Freire em Salvador inclui teatro, quadras e usina solar | Foto: Jeane Abreu/GOVBA

4 de 4 Modernização do Colégio Paulo Freire em Salvador inclui teatro, quadras e usina solar | Foto: Jeane Abreu/GOVBA

Outro equipamento incorporado à unidade foi uma usina solar fotovoltaica própria. A estrutura amplia a utilização de fontes de energia renovável no espaço escolar.

A modernização acompanha a proposta de funcionamento em tempo integral, que exige uma estrutura capaz de atender aos estudantes em diferentes momentos da rotina. Além das aulas, o modelo envolve alimentação, atividades esportivas, culturais e de convivência ao longo do dia.

A nova estrutura já foi utilizada em atividades culturais realizadas durante a entrega da unidade, incluindo uma apresentação da Escola de Capoeira Regional Remanescentes (ECRR), projeto extracurricular desenvolvido no próprio colégio, e uma apresentação teatral no novo espaço.