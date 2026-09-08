Complexo do Nordeste de Amaralina e outros 3 bairros ficam sem energia

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O Complexo do Nordeste de Amaralina e outros trechos de Salvador vão enfrentar uma suspensão programada no fornecimento de energia nesta terça-feira, 8. No total, serão seis regiões afetadas entre 8h e 14h.

Nesta fase, Pituba, Amaralina, Nordeste de Amaralina, Santa Cruz, Santa Teresa e Areia Branca.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira trechos afetados:

Pituba

Endereços afetados: Av. Professor Magalhães Neto, 1273.

Horário: 8h às 10h56

Amaralina

Endereços afetados: Rua Visconde de Itaborahy, 1157.

Horário: 9h às 14h

Nordeste de Amaralina

Endereços afetados: Rua do Areal, 272, 154, 2, 288, 274, , 282, 147, 94, 95, 7, 122, 8, 176 e 174. Rua São Policarpo, 92. Rua Miguelito, 145, 34, 92, 326, 337, 347, 189, 275, 22, 299, 15, 88, 281, 153, 186, 28, 327, 21, 7, 289, 36 e 28. Tv. Miguelito, 1. Rua Ipanema, 282, 265, 296, 263, e 28. Tv. 7 José Rodrigues de Oliveira, 2. Tv. Vinte de Junho, 27.

Horário: 9h às 14h

Santa Cruz

Endereços afetados: Rua da Independência, 1, 9, 19, 14, 18, 23, 8, 11, 2, 237, 4, 6, 12, 13, 15, 5, 47, 247, 7, 33, 31 e 16. Rua 7 de Agosto, 76, 1 e 6. Rua Novo Horizonte, 7. Av. Piracicaba, 24. Rua João do Vinho, 9. Tv. Sucupira, 122.

Horário: 9h às 14h

Santa Teresa

Endereços afetados: Rua Lívia Giffoni, 334.

Horário: 9h às 14h

Areia Branca