Salvador celebra 7 de Setembro com tradicional desfile cívico-militar

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A programação do 7 de Setembro em Salvador começou nesta segunda-feira, 7, com o tradicional hasteamento das bandeiras do Brasil, da Bahia e de Salvador, no Campo Grande. A cerimônia marcou as comemorações pelos 204 anos da Independência do Brasil.

Após a solenidade, o tradicional Desfile Cívico-Militar percorreu o trajeto até a Praça Castro Alves. A abertura contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que participou da cerimônia e recebeu honrarias militares.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Forças de segurança participam do desfile

O cortejo reuniu integrantes das forças de segurança do Estado, além de estudantes da rede pública estadual. As fanfarras escolares também fizeram parte da programação, levando música e tradição para as ruas durante a celebração.

Somente a Polícia Militar da Bahia (PMBA) participou com 1.040 integrantes. O grupo foi formado por policiais, alunos, professores e veteranos.

Desfile Cívico-Militar - Foto: Divulgação

A corporação também levou para o desfile 64 veículos operacionais e históricos, além de 32 cavalos do Esquadrão de Polícia Montada.

Estudantes de sete colégios da rede estadual também participaram da apresentação ao longo do percurso.

Desfile Cívico-Militar - Foto: Divulgação

Mais de 3 mil profissionais reforçaram a segurança

A operação montada para o 7 de Setembro contou com aproximadamente mil policiais e bombeiros atuando diretamente no desfile.

Outros 2,5 mil profissionais foram mobilizados para reforçar a segurança nas áreas próximas ao circuito e nos pontos de transporte público.

O esquema contou ainda com uma estrutura tecnológica formada por mais de 350 câmeras, drones e equipes integradas de comando e controle.

Desfile Cívico-Militar - Foto: Divulgação

Exército, Marinha e Força Aérea também participaram

Além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o desfile contou com tropas do Exército, da Marinha e da Força Aérea.

Também participaram da programação representantes da Secretaria de Administração Penitenciária e da Guarda Civil Municipal.

A celebração reuniu ainda instituições civis e organizações da sociedade, ampliando a participação no evento que marcou mais um aniversário da Independência do Brasil em Salvador.