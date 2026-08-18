Bahia amplia ensino integral e chega a 175 mil matrículas em 2026

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A educação pública da Bahia recebeu mais de R$ 9,7 bilhões em investimentos em infraestrutura nos últimos anos, segundo dados do governo estadual.

Os recursos foram usados na construção e modernização de escolas, em um período marcado pela expansão do ensino em tempo integral, da educação profissional e de programas voltados à alfabetização e à permanência dos estudantes.

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Crescimento do ensino integral

Um dos destaques da educação baiana é a expansão do ensino em tempo integral. A modalidade estava presente em 6% das escolas estaduais em 2016 e chegou a 54% em 2024.

As matrículas também aumentaram, passando de cerca de 81 mil em 2024 para 140 mil em 2025 e aproximadamente 175 mil em 2026, distribuídas em mais de 700 unidades.

A ampliação da rede veio acompanhada de novos espaços nas escolas, como restaurantes, bibliotecas, laboratórios, teatros, quadras e piscinas.

A estrutura permite que os estudantes permaneçam mais tempo nas unidades, com acesso à alimentação, atividades pedagógicas e diferentes ambientes de aprendizagem.

Indicadores também melhoraram

Além dos investimentos e da expansão da rede, alguns indicadores educacionais também avançaram.

A taxa de crianças alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental passou de 36% em 2024 para 55% em 2025, acima da meta estadual de 50%.

Entre os jovens de 15 a 17 anos, a proporção matriculada no ensino médio na idade adequada subiu de 72,1% para 76,2%. Já o Ideb do ensino médio estadual passou de 3,2 em 2019 para 3,8 em 2025, o melhor resultado da série histórica da Bahia.

Os avanços, porém, são resultado de políticas implementadas ao longo de diferentes governos e não apenas das ações mais recentes.