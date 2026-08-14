Correntina amplia alfabetização e melhora índices da educação

A cidade de Correntina, no oeste da Bahia, registrou avanços nos indicadores educacionais em 2025. Dados divulgados no início de agosto pelo Ministério da Educação (MEC) mostram crescimento no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) nas duas etapas do Ensino Fundamental atendidas pela rede municipal.

Nos anos iniciais, o Ideb passou de 4,8, em 2023, para 5,4 em 2025. Nos anos finais, o índice avançou de 3,6 para 4,1 no mesmo período. O indicador combina o desempenho dos estudantes nas avaliações de Língua Portuguesa e Matemática com as taxas de aprovação registradas no Censo Escolar.

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No Sistema de Avaliação Baiano da Educação (Sabe), Correntina também apresentou evolução. Em 2025, 51% das crianças foram alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental, resultado superior ao referencial de 50% estabelecido para a Bahia naquele ciclo de avaliação.

O resultado representa uma recuperação de aproximadamente 24 pontos percentuais em relação a 2024, quando cerca de 27% das crianças avaliadas haviam alcançado o nível de alfabetização considerado adequado. Em 2023, o percentual era de aproximadamente 37%.

A avaliação contou ainda com a participação de 92,24% dos estudantes matriculados nas turmas avaliadas. Entre as habilidades verificadas estavam a leitura de palavras, frases e pequenos textos, a localização de informações e a compreensão de sentidos básicos.

Diagnóstico orienta ações pedagógicas

Estudantes dos anos iniciais em atividade de leitura na rede municipal de Correntina - Foto: Divulgação

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os indicadores são utilizados pela rede municipal para acompanhar a aprendizagem e identificar dificuldades ao longo do processo de escolarização. No cotidiano das escolas, esse acompanhamento ocorre por meio de avaliações diagnósticas, atividades de leitura e escrita, sequências didáticas e observação da evolução individual dos estudantes.

A estratégia, segundo a pasta, busca evitar que dificuldades identificadas nos primeiros anos se acumulem nas etapas seguintes.

A Secretaria informou ainda que as ações de alfabetização estão alinhadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e ao programa Alfabetiza Bahia. Em 2026, o município também passou a desenvolver o Alfabetiza Correntina, com atividades de acompanhamento pedagógico, formação continuada e monitoramento da aprendizagem.

Entre as estratégias estão:

formações para professores, coordenadores e gestores;

visitas pedagógicas às escolas;

projetos de leitura;

utilização de sequências didáticas de acordo com as necessidades de cada turma.

Além das ações voltadas à alfabetização na infância, o município desenvolve iniciativas para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) por meio do programa Haja Mais EJAI, destinado a pessoas que não concluíram a escolarização na idade regular.