Conheça as escolas campeãs dos Jogos Estudantis em Teixeira de Freitas

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Os Jogos Estudantis de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, movimentaram escolas do município ao longo de 2026 com disputas em diferentes modalidades esportivas. Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa reuniu estudantes e professores em uma programação marcada pela integração, participação e espírito em equipe.

Antes de chegarem às disputas decisivas, as equipes participaram de treinamentos e momentos de interclasse, com acompanhamento dos profissionais de Educação Física das unidades escolares.



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O futsal concentrou parte das principais disputas dos Jogos. Na Categoria 1, a Escola Municipal Amigos de Aracruz conquistou o primeiro lugar. A Escola Municipal Antônia Gomes Rocha Cabral ficou com a segunda colocação, enquanto a Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa terminou em terceiro.

Na Categoria 2, o título ficou com a Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa. A Escola Municipal São Lourenço foi a segunda colocada, e a Escola Municipal Professor Sheneider Cordeiro Correia completou o pódio.

No futsal feminino, a Escola Municipal Antônia Gomes Rocha Cabral ficou com a primeira colocação, seguida pela Escola Municipal Cívico-Militar Gessé Inácio do Nascimento.

Jogos Estudantis de Teixeira de Freitas movimentaram escolas do município ao longo de 2026 - Foto: Wesley Morau

A Queimada Feminina também teve destaque na programação. A Escola Municipal Amigos de Aracruz conquistou o primeiro lugar, enquanto a Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa ficou em segundo e a Escola Municipal Cívico-Militar Clélia das Graças Figueiredo Pinto terminou na terceira colocação.

No xadrez, três estudantes chegaram à etapa final: dois representantes da Escola Municipal em Tempo Integral Gilberto da Silva Cardoso e um da Escola Municipal Igualdade e Justiça.

Handebol ainda integra a programação

Os Jogos Estudantis de 2026 ainda terão disputas de Handebol. A data da modalidade será definida e divulgada pela Secretaria Municipal de Educação.

Em nota, a pasta destacou que a competição possibilitou aos estudantes vivenciar diferentes situações relacionadas à prática esportiva, como o trabalho em equipe, a convivência e o aprendizado a partir de vitórias e derrotas.

“São experiências que acontecem no calor de uma partida, na concentração antes de um lance e também na convivência com quem está do outro lado da quadra. Para as escolas participantes, a competição também foi uma oportunidade de levar o esporte para dentro da rotina dos estudantes e aproximar as unidades da rede municipal por meio das disputas”, disse a Secretaria Municipal de Educação.