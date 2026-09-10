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EDUCAÇÃO E SANEAMENTO

Esgotamento sanitário é tema de formação para professores em Vitória da Conquista

Encontro reuniu professores, coordenadores e gestores da rede estadual de ensino

Loren Beatriz Sousa
Por
Professores da rede estadual de Vitória da Conquista
Professores da rede estadual de Vitória da Conquista - Foto: Louise Mosini/Ag. A TARDE

Presente no cotidiano das cidades, o esgotamento sanitário também pode ser trabalhado em sala de aula a partir de questões como meio ambiente, saúde pública, desigualdades territoriais, políticas públicas e cidadania. A possibilidade de levar o tema para o ambiente escolar foi discutida durante a formação “Esgotamento Sanitário e Meio Ambiente”, promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, em parceria com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Realizado no Centro Territorial de Educação Profissional de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, o encontro reuniu professores, coordenadores pedagógicos e gestores da rede estadual de ensino.

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A proposta chamou a atenção da professora de Química do Colégio Estadual de Tempo Integral de Maetinga (CETIM), Arlene Rocha, que destacou a importância de integrar diferentes áreas do conhecimento no processo de aprendizagem.

“É muito importante que tenhamos momentos como esse, uma vez que estamos em sala de aula trabalhando com o meio ambiente, com química e com física. E momentos como esse, com temas transversais, são excelentes para a gente, professor, conseguir se atualizar de forma rápida e com quem entende do assunto. Já aproveitei para trocar uma ideia com os nossos colegas aqui, professores também de outras escolas. Já saí daqui com um planejamento para a minha próxima aula de meio ambiente”, relatou.

Para a professora de Biologia do Colégio Estadual Professora Heleusa Figueira Câmara, Carine Brandão, a formação também contribuiu para aproximar os conhecimentos técnicos de questões sociais e humanas.

“Participar dessa formação sobre meio ambiente e esgotamento sanitário acrescentou bastante ao meu trabalho pedagógico como professora, pois trouxe uma perspectiva não só da parte técnica da biologia, química e matemática, mas também da gente envolver a questão social e humana na nossa abordagem em relação ao meio ambiente”, afirmou.

Do ponto de vista da gestão educacional, a iniciativa também foi considerada uma oportunidade para fortalecer o debate nas escolas. A coordenadora pedagógica do Núcleo de Educação Territorial do Sudoeste Baiano (NTE) 20, Isabela Nascimento, ressaltou a importância de iniciativas que apoiem os professores na abordagem do tema com os estudantes.

“A formação sobre esgotamento sanitário foi de extrema importância para a formação dos professores da nossa rede estadual. É um tema que precisa ser discutido e debatido. Foi um momento muito rico, justamente para abordar essa temática para os professores trabalharem em sala de aula com os nossos estudantes. Agradecemos e contamos sempre com essa colaboração e também com essa parceria para que outras futuras formações venham acontecer em nosso território”, ressaltou.

A formação Esgotamento Sanitário e Meio Ambiente foi conduzida pela equipe do Programa A TARDE Educação, representada pela coordenadora pedagógica Jéssica Gouveia; e pela pedagoga e doutoranda em Educação, Letícia Menezes.

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