Aulão gratuito para vestibular de medicina acontece em Salvador

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Estudantes que vão prestar vestibular para medicina poderão participar de um aulão gratuito focado no curso, que acontecerá neste fim de semana em Salvador. O MEDX - Revisão Geral Medicina será realizado no CECBA, localizado no bairro Costa Azul, no domingo, 13, das 13h às 18h.

Os interessados que não estiverem na capital baiana também vão poder acompanhar os ensinamentos de modo online. A iniciativa é da Universidade Tiradentes (Unit) e as incrições podem ser realizadas nos seguintes links:

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Confira a programação:

A programação reúne professores reconhecidos na educação do estado. Na revisão das principais disciplinas, estão:

Digenal, em biologia;

Iuri, em história;

Bartilotti, em geografia;

Renato, em química;

Fininho, em física;

Daniel Lee, em matemática;

Tacyana, em redação e português.

A tarde será dividida em três momentos: entre 13h e 15h os alunos passam pelo receptivo, com kit de boas-vindas e o primeiro bloco de aulas. Na sequência, terá um intervalo de 30 minutos para coffee break e dinâmicas, seguido pelo segundo e último bloco de aulas.