Alfabetização na idade certa ganha destaque em desfile de Camaçari

O movimento pela alfabetização na idade certa ocupou as ruas durante o Desfile Cívico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Em meio às celebrações pelo 7 de Setembro, um carro alegórico dedicado ao tema chamou a atenção para uma das principais mobilizações da educação municipal: garantir que as crianças tenham assegurado o direito de aprender a ler, escrever e interpretar até os 7 anos.



A iniciativa levou para além das escolas uma mensagem que vem sendo fortalecida pela Prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Seduc).

Alfabetizar na idade certa é garantir um direito fundamental às crianças e um compromisso que deve envolver escola, família, poder público e toda a sociedade Seduc Camaçari

A mobilização integra um conjunto de ações que vêm sendo intensificadas no município. Camaçari encerrou 2025 com avanço no Indicador Criança Alfabetizada (ICA), passando de 36% para 49% o percentual de crianças alfabetizadas. O índice avalia o nível de alfabetização dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.

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O trabalho desenvolvido em Camaçari também foi ampliado por meio da articulação com outras instituições. Em julho de 2026, o município confirmou a participação em uma iniciativa do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) voltada ao fortalecimento das políticas públicas de alfabetização. A ação amplia o diálogo entre as instituições e contribui para o planejamento, o acompanhamento e o aprimoramento das estratégias municipais destinadas à garantia da alfabetização na idade adequada.

O município também participa do esforço desenvolvido em Regime de Colaboração com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), por meio de políticas voltadas à alfabetização. O programa Bahia Alfabetizada reúne os municípios baianos em torno do compromisso de ampliar os índices de leitura e escrita e garantir que as crianças aprendam na idade adequada.

Carro alegórico dedicado ao tema "Alfabetização aos 7 anos é um direito" - Foto: Divulgação/Seduc Camaçari

Em Camaçari, a estratégia busca transformar a alfabetização em uma mobilização permanente, com a participação do poder público, profissionais da educação, famílias, instituições parceiras e sociedade. Entre as ações estão o fortalecimento da formação docente, o aprimoramento das práticas pedagógicas, o acompanhamento das aprendizagens e iniciativas voltadas à garantia do direito de aprender.

Para o secretário de Educação de Camaçari, professor Márcio Neves, levar a pauta para o desfile de 7 de Setembro reforça que o desafio da alfabetização ultrapassa os limites da escola e precisa ser assumido coletivamente.

“Quando levamos para o 7 de Setembro a defesa da alfabetização na idade certa, estamos dizendo para toda a cidade que garantir que nossas crianças aprendam a ler, escrever e interpretar até os 7 anos é responsabilidade de todos nós. O prefeito Luiz Caetano tem colocado a educação como uma das prioridades da gestão e nos dado as condições para fortalecer esse trabalho, junto aos nossos professores, gestores, famílias e instituições parceiras. Camaçari avançou, mas nosso compromisso é avançar ainda mais, até que cada criança da nossa rede tenha assegurado o direito de ler e escrever na idade certa”, destacou Márcio.

Equipe da Seduc ao lado do secretário Márcio Neves - Foto: Divulgação/Seduc Camaçari

A mobilização pela alfabetização terá continuidade no próximo domingo, 13, durante os desfiles em Monte Gordo e Vila de Abrantes. A programação reunirá estudantes da rede municipal de ensino, integrantes da comunidade escolar e autoridades políticas, dando sequência à campanha de conscientização sobre a importância da alfabetização na idade certa.