Prova Nacional Docente será aplicada neste domingo (20/09)

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A Prova Nacional Docente (PND) 2026 será aplicada no próximo domingo, 20, em mais de 800 municípios de todas as unidades da Federação e no Distrito Federal. A avaliação será realizada no período da tarde e terá duração de cinco horas e 30 minutos.

Os portões dos locais de prova serão abertos ao meio-dia, pelo horário de Brasília, e fechados às 13h. A aplicação terá início às 13h30 e está prevista para terminar às 19h.

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A PND é destinada a concluintes de cursos de licenciatura inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026, além de professores já graduados interessados em ingressar na carreira docente da educação básica pública.

Os resultados da avaliação poderão ser utilizados pela União, estados, Distrito Federal e municípios em concursos públicos e outros processos seletivos para contratação de professores. Cada rede de ensino poderá utilizar a nota como mecanismo único ou complementar de seleção.

Antes da prova, os participantes devem consultar o Cartão de Confirmação da Inscrição para verificar o endereço do local de aplicação. O documento está disponível na Página do Participante, no Sistema PND do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Além do endereço, o cartão reúne informações sobre data e horário da avaliação, atendimento especializado e tratamento pelo nome social, quando solicitados e aprovados pelo Inep.

O Inep recomenda que o participante leve o cartão impresso no dia da prova.

O que levar no dia da prova

Para ter acesso à sala, será necessário apresentar documento oficial de identificação original com foto, emitido por órgão brasileiro. Participantes estrangeiros poderão apresentar o passaporte.

Também é obrigatória a utilização de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente para o preenchimento do cartão-resposta e da questão discursiva.

Celulares e outros equipamentos eletrônicos deverão permanecer desligados e guardados em envelope porta-objetos lacrado e identificado. O envelope só poderá ser aberto após a saída definitiva do participante do local de prova.

Como será a PND

A avaliação será dividida em duas partes. A primeira, de Formação Geral Docente, terá 30 questões objetivas e uma questão discursiva. Na parte escrita, serão avaliados aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, vocabulário e adequação à norma-padrão da língua portuguesa.

Já a segunda parte terá 50 questões de múltipla escolha do Componente Específico, elaboradas a partir de situações-problema e estudos de caso relacionados à área de formação do participante.

Ao todo, a edição de 2026 avaliará 21 áreas de licenciatura. Em relação à primeira edição da PND, foram incluídas as formações em teatro, dança, ciências naturais e letras espanhol.

As áreas avaliadas são:

Artes Visuais

Ciências Biológicas (Biologia)

Ciências Naturais (Ciências da Natureza)

Ciências Sociais

Computação

Dança

Educação Física

Filosofia

Física

Geografia

História

Letras Espanhol

Letras Inglês

Letras Português

Letras Português e Espanhol

Letras Português e Inglês

Matemática

Música

Pedagogia

Química

Teatro

A Prova Nacional Docente integra o programa Mais Professores para o Brasil, iniciativa federal que reúne ações voltadas à valorização e à qualificação dos profissionais da educação básica e ao incentivo à docência no país.

Além de contribuir para processos seletivos das redes públicas de ensino, a PND tem entre seus objetivos melhorar os mecanismos de seleção de professores e ampliar a presença de profissionais qualificados no magistério público.