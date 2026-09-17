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Projeto prepara estudantes para reta final do Enem em Salvador

Treinamento será realizado em Pernambués, com participação de escolas públicas e privadas

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Preparatório para o Enem em Pernambués abre vagas com inscrição solidária
Preparatório para o Enem em Pernambués abre vagas com inscrição solidária - Foto: Divulgação

Estudantes do Ensino Médio poderão participar, entre outubro e novembro, de uma preparação voltada à reta final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Centro Educacional Maria José (CEMJ), localizado em Pernambués, em Salvador, realiza o TQE – Treinamento de Questões do Enem, com aulas voltadas à resolução de questões e às estratégias para a prova.

A programação acontece de 1º de outubro a 5 de novembro, às quartas e quintas-feiras, das 13h20 às 17h. Além dos alunos do CEMJ, a iniciativa é aberta a estudantes de outras escolas públicas e privadas.

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O treinamento terá aulas ministradas por professores do CEMJ e profissionais convidados de outras instituições. A proposta é trabalhar a resolução de questões, a compreensão da estrutura do exame e estratégias que podem ser utilizadas pelos estudantes durante a avaliação.

Segundo o diretor do CEMJ, Alan Oliveira, a iniciativa também busca ampliar o acesso à preparação para o exame.

“O TQE foi pensado para oferecer aos estudantes uma preparação intensiva e estratégica para o exame, reunindo professores do CEMJ e profissionais renomados de outras instituições. Como escola, o CEMJ entende que seu compromisso com a educação também passa por ampliar oportunidades e compartilhar conhecimento com estudantes de toda a comunidade”, afirma.

Inscrição tem caráter solidário

Além da preparação para o Enem, o projeto terá uma ação de arrecadação de alimentos. Estudantes da 3ª série do Ensino Médio do CEMJ e alunos de outras instituições, públicas ou privadas, poderão participar mediante a doação de uma lata ou pacote de leite em pó. Os produtos arrecadados serão destinados a uma ação social.

Para estudantes da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio do CEMJ, a participação terá custo de R$ 30.

Para Alan Oliveira, a proposta reúne preparação acadêmica e responsabilidade social. “Mais do que resolver questões, o TQE ajudará os estudantes a compreender a lógica do ENEM, desenvolver estratégias e chegar às provas com mais segurança”, destaca.

As inscrições são realizadas exclusivamente pela plataformaSympla. A iniciativa pretende reunir estudantes de diferentes redes de ensino em um mesmo espaço de preparação para o exame.

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