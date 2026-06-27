Ônibus terão roteiros modificados em Pernambués na próxima semana

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A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) inicia na próxima terça-feira (30) as obras de requalificação da Rua Escritor Edison Carneiro, em Pernambués.

A intervenção urbana vai promover:

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melhorias na mobilidade;

drenagem;

e infraestrutura da via, especialmente na região do final de linha de ônibus.

Os serviços serão executados em três etapas para reduzir os impactos na rotina da comunidade.

Etapas das obras

A primeira fase ocorrerá entre os dias 30 de junho e 14 de julho;

A segunda será realizada de 15 de julho a 4 de agosto;

Já a terceira e última etapa acontecerá entre 5 de agosto e 29 de setembro.

"Contamos com a compreensão da comunidade para que, juntos, possamos requalificar a Rua Escritor Edison Carneiro, tornando-a mais segura e preparada para o futuro", destacou o secretário de Manutenção da Cidade, Lázaro Jezler.

Durante o período das intervenções, a Secretaria de Mobilidade (Semob) promoverá alterações operacionais para garantir a continuidade do atendimento aos usuários e ampliar as possibilidades de integração com o sistema de transporte da cidade.

Alterações

As linhas que fazem base ou passam pelo Largo da Ventosa passarão a operar a partir do Terminal Acesso Norte, fortalecendo a integração com a Estação Pernambués do metrô, o Terminal Shopping da Bahia e o sistema BRT.

O embarque será realizado no ponto 3, plataforma D, do Terminal Acesso Norte. A linha 1103 continuará atendendo o Largo da Ventosa, operando em sistema de "pare e siga", enquanto o atendimento ao Jardim Brasília permanece sem alterações.

Linha 1133

As linhas 1133 – Terminal Acesso Norte x Pernambués, 1137 – Pernambués x Barra e 1163 – Pernambués x Estação BRT Hiper terão alterações temporárias nos itinerários.

A linha 1133 passará a operar em formato circular, deixando de atender o final de linha de Pernambués. O percurso será realizado pela Rua dos Rodoviários, Alameda Horto Bela Vista, Rua Thomaz Gonzaga, Avenida Luís Viana Filho (Paralela), Terminal Shopping da Bahia e Avenida Antônio Carlos Magalhães.

Linha 1137

A linha 1137 fará, no sentido Barra, o seguinte itinerário: Terminal Acesso Norte, Rua dos Rodoviários, Alameda Horto Bela Vista, Rua Thomaz Gonzaga, Avenida Luís Viana Filho, Avenida ACM e Rótula do Abacaxi, seguindo posteriormente seu trajeto habitual. No retorno, os veículos seguem até o Terminal Acesso Norte, encerrando o itinerário da linha.

Linha 1163

Já a linha 1163 fará, na ida, o percurso Terminal Acesso Norte, Rua dos Rodoviários, Alameda Horto Bela Vista, Rua Thomaz Gonzaga, retorno na Praça Arthur Lago e, em seguida, seguirá seu itinerário de origem. Na volta, passará pelo Jardim Brasília, Rua Thomaz Gonzaga, retorno na Praça Arthur Lago, Rua Thomaz Gonzaga e Terminal Acesso Norte.

Para orientar a população durante as mudanças, agentes da Semob e prepostos da Integra estarão nos principais pontos de atendimento prestando informações sobre os novos itinerários, locais de embarque e opções de integração.

Melhorias

A obra prevê as seguintes medidas: