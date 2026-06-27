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CAMINHO DO DINHEIRO

Saiba para onde vai multa de R$ 70 milhões por poluição em Salvador

Terminal Itapuã e Gerdau foram notificadas pelo Inema por causa da contaminação

Anderson Ramos
Por
Praia de São Tomé de Paripe pós decreto de emergência.
Praia de São Tomé de Paripe pós decreto de emergência. - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

O desastre ambiental que causou a contaminação da praia de São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, custou caro para as empresas apontadas como responsáveis pela degradação.

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) aplicou multas administrativas para a atual gestora do terminal marítimo, a Terminal Itapuã Ltda. (Intermarítima), no valor de R$ 20 milhões, e à antiga dona, a Gerdau Aços Longos S.A., no valor de R$ 50 milhões por contribuírem para a contaminação das águas intersticiais, águas subterrâneas, sedimentos, águas marinhas e da biota da região.

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De acordo com o Inema, a infração foi caracterizada como efetiva poluição ambiental após análises documentais, inspeções técnicas e coletas de amostras realizadas pelo nos dias 20, 24 e 26 de fevereiro; 2, 7 e 14 de abril de 2026, tanto na Praia de São Tomé de Paripe quanto no Terminal Itapuã.

Manchas azuis apareceram na praia de São Tome de Paripe e assustaram banhistas e pescadores.
Manchas azuis apareceram na praia de São Tome de Paripe e assustaram banhistas e pescadores. - Foto: Denisse Salazar / AG. A TARDE

Os resultados confirmaram a presença de compostos químicos contaminantes em diferentes pontos da área investigada, incluindo concentrações elevadas de compostos nitrogenados e metais, especialmente cobre, na água intersticial, nos sedimentos, na água marinha e em organismos marinhos, evidenciando o impacto ambiental decorrente das atividades das empresas.

Para onde vai o dinheiro?

A multa foi aplicada no dia 3 de junho, mas as empresas só foram notificadas no último sábado, 3. Elas terão 20 dias para apresentar defesa. Em nota enviada ao portal A TARDE, o Inema explicou para onde vão os R$ 70 milhões, caso a penalidade seja de fato efetivada na íntegra.

Os valores oriundos de multas administrativas são destinados ao Fundo de Recursos para o Meio Ambiente (Ferfa), vinculado à Secretaria do Meio Ambiente (Sema). O fundo é administrado por seu Conselho Deliberativo e tem como finalidade financiar a execução da Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção da Biodiversidade

Inema detalha o destino das multas aplicadas à Gerdau e Intermarítima

De acordo com o Inema, os recursos podem ser utilizados em ações e serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental.

A aplicação dos recursos do Ferfa é orientada pelas diretrizes contidas nos:

  • Plano Estadual de Meio Ambiente;
  • Plano Estadual de Proteção da Biodiversidade e;
  • Plano Estadual de Unidades de Conservação, devendo ser compatibilizada com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com o Orçamento Anual do Estado (LOA).

O caminho para a multa ser efetivamente implementada é longo. O processo pode envolver recursos administrativos ou até mesmo ser encerrado após um acordo entre as partes. Se não houver entendimento, o caso seguirá para Justiça comum.

Jogo de empurra

Tanto a Intermarítima quanto a Gerdau dizem que vão recorrer da multa. Ambas empresas não assumem a culpa pela contaminação e jogam a responsabilidade do desastre uma para a outra.

A Intermarítima alega que a contaminação decorre de substâncias típicas da operação da Gerdau ao longo de 33 anos, como cobre, e de metais movimentados exclusivamente por ela no terminal, como manganês. A empresa assumiu o terminal em 2022.

“Este metal chegou até a 800 vezes acima do valor de referência e se mantém persistente até hoje e estão presentes nas manchas na zona de praia. Laudos apresentados pela própria Gerdau ao Inema indicam que a pluma de cobre além de outros metais em água subterrânea já avançava em direção à praia durante sua operação. A Terminal Itapuã passou a operar em 2022 com base na informação da Gerdau de que a remediação havia sido eficaz. Laudos de monitoramento da Gerdau recentemente obtidos provam o contrário”, diz a empresa em nota.

Terminal Marítimo é apontado pelo Inema como causador da contaminação.
Terminal Marítimo é apontado pelo Inema como causador da contaminação. - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

Já a Gerdau, afirma que “não há laudo técnico que demonstre que a companhia tenha contribuído para o dano e que apresentará defesa administrativa, fundamentada em vasta documentação e laudos técnicos”.

A empresa diz ainda que “não é a titular da licença ambiental vigente do Terminal Marítimo, a qual foi devidamente transferida, em 2022, à Intermarítima, atual proprietária e operadora do ativo”.

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Situação de emergência

Devido ao desastre, os Governos Federal e Estadual reconheceram o estado de emergência em Salvador. A prefeitura declarou estado crítico por meio do Decreto nº 41.834, publicado em 8 de junho. A medida tem validade inicial de 90 dias.

Com o reconhecimento federal da situação de emergência, o município terá acesso a recursos da União destinados a ações de assistência humanitária, recuperação das áreas afetadas e mitigação dos danos causados pela contaminação.

O decreto estadual tem como objetivo, ainda de acordo com a publicação, "preservar o bem-estar da população" e "adotar as medidas que se fizerem necessárias".

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Tags

CONTAMINAÇÃO Gerdau inema multa São Tomé de Paripe Terminal Itapuã

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