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SEM RISCOS

Análise descarta contaminação no mar de São Tomé de Paripe

A praia havia sido interditada durante o período de análise

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

25/03/2026 - 13:00 h

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A praia de São Tomé de Paripe havia sido interditada
A praia de São Tomé de Paripe havia sido interditada -

A análise da água do mar na praia de São Tomé de Paripe foi encerrada nesta semana. Segundo o Terminal Itapuã, as avaliações laboratoriais de água e sedimentos marinhos não apontaram contaminação.

Os estudos alegam que o trecho ao fundo do Píer e Terminal da GERDAU até próximo ao terminal de passageiros de São Tomé de Paripe, não apresenta riscos à população, sendo próprio para banho.

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Ao todo, foram utilizadas 13 estações amostrais com coletas de água em 2 níveis de profundidades. A investigação ainda contou com o apoio do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que está acompanhando ativamente os trabalhos técnicos.

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Mancha suspeita no mar

Vale lembrar que as investigações começaram após o aparecimento de uma mancha suspeita, com líquidos de coloração azul e amarela. O Inema interdita somente os trechos onde a contaminação foi identificada.

O caso ganhou proporção após viralizar vídeos mostrando as substâncias circulando na água. Ciente das imagens e do perigo para os banhistas e pescadores que frequentam o local, o órgão ambiental realizou inspeções técnicas nos dias 20, 24 e 26 de fevereiro.

Durante as vistorias na orla da região e no terminal marítimo próximo, os técnicos identificaram a presença dos líquidos na faixa de areia localizada atrás de uma empresa. Segundo o Inema, o material não tem características naturais da região e aparecia quando a areia era revolvida.

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