Aposta de R$ 3,50 em Salvador fatura R$ 1,6 milhão na Lotofácil

Siga o A TARDE no Google

Um jogo simples da Lotofácil, registrado por R$ 3,50 em uma casa lotérica do bairro de Valéria, em Salvador, acertou as 15 dezenas do concurso realizado nesta sexta-feira, 26. O bilhete baiano dividiu o prêmio principal com outras quatro apostas do país, cabendo a cada um dos ganhadores o montante de R$ 1.657.052,19.

As dezenas sorteadas no concurso de sexta-feira foram: 01 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 22 – 24.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Rateio completo por faixa de premiação

A Lotofácil realiza sorteios diários de segunda-feira a sábado. Os jogadores devem marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante, e os prêmios são distribuídos aos bilhetes que computarem de 11 a 15 acertos.

O balanço oficial de ganhadores e os respectivos valores pagos por faixa neste último concurso constam a seguir:

15 acertos: 5 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.657.052,19;

cada uma vai receber 14 acertos: 1.103 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 1.144,41;

13 acertos: 34.950 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 35;

12 acertos: 343.052 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 14;

11 acertos: 1.641.022 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 7.

O próximo concurso da modalidade será sorteado na noite deste sábado (27), com estimativa de prêmio a ser atualizada pelas Loterias Caixa.

Sequência de sorte para o estado da Bahia

Este é o segundo dia consecutivo em que o prêmio principal da modalidade contempla o estado. Na noite de quinta-feira, 25, uma aposta realizada no município de Lauro de Freitas, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), também cravou os 15 números sorteados e garantiu ao proprietário do bilhete um prêmio individual de aproximadamente R$ 1,3 milhão.