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Feirão em Salvador tem imóveis com até R$ 100 mil de desconto; confira

Opções incluem empreendimentos para diferentes perfis de compradores

Edvaldo Sales
Por
Opções incluem empreendimentos para diferentes perfis de compradores
Opções incluem empreendimentos para diferentes perfis de compradores - Foto: Divulgação

Mais de 5 mil imóveis com descontos de até R$ 100 mil em Salvador vão ser disponibilizados durante um feirão entre os dias 24 e 27 de setembro. O evento vai acontecer na sede da Imob — Inteligência Imobiliária, na Avenida Paralela, nas proximidades do Parque de Exposições.

A edição extra do ‘Feirão Minha Casa, Minha Vida’ terá imóveis em diferentes regiões de Salvador e também em Lauro de Freitas e Camaçari, na Região Metropolitana. As opções incluem empreendimentos para diferentes perfis de compradores.

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Quem tiver interesse pode encontrar imóveis com entrada a partir de R$ 250 e possibilidade de parcelamento em até 100 vezes, conforme as condições oferecidas por cada construtora participante. O evento oferece ainda transporte por aplicativo gratuito para quem quiser ir ao local.

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Além disso, o feirão terá análise de crédito realizada no local por correspondentes da Caixa Econômica Federal. Os visitantes poderão negociar diretamente com as empresas participantes.

Algumas das construtoras são Stanza, Pejota, OR, Única, Sertenge, Concreta, Gráfico, Direcional, Tenda, MRV e 3i.

Imóveis disponíveis

Entre os pré-lançamentos está o Única Cardeal, na Avenida Cardeal da Silva, com apartamentos de dois quartos a partir de R$ 340 mil.

Tem também o Mood Sol Bahia, em Patamares, com unidades de dois e três quartos a partir de R$ 502.050.

Ainda em Patamares, o Rayz Patamares fica atrás da Ferreira Costa, na Avenida Paralela. Os apartamentos de dois quartos partem de R$ 293 mil, com condições especiais de pagamento direto com a construtora.

O empreendimento com menor preço anunciado no feirão é o Forte São Marcelo, em Areia Branca. As unidades de dois quartos, com 36 m², partem de R$ 195 mil.

A maioria dos empreendimentos anunciados conta com condomínio fechado e áreas de lazer.

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Feirão de imóveis Salvador

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