INTERDIÇÃO
Saiba por que o Porto da Barra será fechado nesta quinta (17)
Praia de Salvador terá acesso restrito para treinamento de emergência
A praia do Porto da Barra, em Salvador, terá acesso restrito ao público na manhã desta quinta-feira (17) para a realização de um simulado de acidente aéreo em área marítima.
A operação é coordenada pelo Salvador Bahia Airport, integrante da rede VINCI Airports, em parceria com órgãos de segurança e salvamento.
Dados principais da operação
- Horário de início: a partir das 8h.
- Local: faixa de areia e mar do Porto da Barra.
- Efetivo: cerca de 400 profissionais envolvidos na mobilização.
- Recursos: emprego de viaturas terrestres, embarcações e aeronaves.
Objetivo da mobilização
A ação atende a exigências regulatórias para aeródromos e consiste em um exercício simulado de resposta a emergências.
O teste avalia o tempo de resposta, a comunicação e a integração entre equipes de resgate, Marinha, Bombeiros, órgãos de saúde e administração municipal em um cenário de acidente com aeronave na água.
O acesso à praia e ao entorno será liberado gradualmente após a conclusão das atividades previstas no cronograma oficial.