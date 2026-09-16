Saiba por que o Porto da Barra será fechado nesta quinta (17)

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A praia do Porto da Barra, em Salvador, terá acesso restrito ao público na manhã desta quinta-feira (17) para a realização de um simulado de acidente aéreo em área marítima.

A operação é coordenada pelo Salvador Bahia Airport, integrante da rede VINCI Airports, em parceria com órgãos de segurança e salvamento.

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Dados principais da operação

Horário de início : a partir das 8h.

: a partir das 8h. Local : faixa de areia e mar do Porto da Barra.

: faixa de areia e mar do Porto da Barra. Efetivo : cerca de 400 profissionais envolvidos na mobilização.

: cerca de 400 profissionais envolvidos na mobilização. Recursos : emprego de viaturas terrestres, embarcações e aeronaves.

Objetivo da mobilização

A ação atende a exigências regulatórias para aeródromos e consiste em um exercício simulado de resposta a emergências.

O teste avalia o tempo de resposta, a comunicação e a integração entre equipes de resgate, Marinha, Bombeiros, órgãos de saúde e administração municipal em um cenário de acidente com aeronave na água.

O acesso à praia e ao entorno será liberado gradualmente após a conclusão das atividades previstas no cronograma oficial.