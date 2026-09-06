Idoso de 79 anos é atacado por pitbull na praia de Stella Maris

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Um aposentado de 79 anos foi atacado por um pitbull na tarde deste domingo (6), na praia de Stella Maris, em Salvador. Antônio Borges passeava pelo local com seu cão de estimação, da raça schnauzer, quando foi surpreendido pelo outro animal.

Segundo testemunhas, uma mulher caminhava com o pitbull pela orla da região, sem focinheira. Em determinado momento, um ciclista passou próximo à dupla e o cão iniciou uma perseguição, mas não conseguiu alcançar a bicicleta.

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Na sequência, o animal teria se voltado contra Antônio. Ao perceber a aproximação do pitbull, o idoso pegou o animal no colo. O cão de maior porte, então, avançou contra o braço do aposentado.

Pessoas que estavam na região conseguiram afastar o animal. A mulher deixou o local levando o pitbull, mas não foi identificada. Também não há informações sobre qualquer assistência prestada por ela à vítima.

Cachorro da raça pitbull (imagem ilustrativa) - Foto: Reprodução/Shutterstock

Vítima vai passar por cirurgia

Apesar dos ferimentos, Antônio está fora de perigo. O cão de estimação também não ficou ferido. Segundo o filho da vítima, Antônio Álvaro, a mordida provocou um ferimento profundo no braço e será necessária uma cirurgia.

“Ele vai ter que fazer uma cirurgia no braço porque a mordida foi bem funda", disse ele ao Bnews. Dá pra ver os ossos, mas ele está bem. O cachorro dele não teve nada”, completou Antônio Álvaro.