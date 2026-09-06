Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

PERIGO NA ORLA

Idoso de 79 anos é atacado por pitbull na praia de Stella Maris

Aposentado passeava com cão de pequeno porte quando foi mordido no braço

Redação
Por Redação
Ataque de pitbull a idoso foi registrado neste domingo, 6, na orla de Stella Maris
Ataque de pitbull a idoso foi registrado neste domingo, 6, na orla de Stella Maris - Foto: Betto Jr/Secom PMS

Um aposentado de 79 anos foi atacado por um pitbull na tarde deste domingo (6), na praia de Stella Maris, em Salvador. Antônio Borges passeava pelo local com seu cão de estimação, da raça schnauzer, quando foi surpreendido pelo outro animal.

Segundo testemunhas, uma mulher caminhava com o pitbull pela orla da região, sem focinheira. Em determinado momento, um ciclista passou próximo à dupla e o cão iniciou uma perseguição, mas não conseguiu alcançar a bicicleta.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ALERTA

Energia será cortada em 20 bairros de Salvador; confira lista
Energia será cortada em 20 bairros de Salvador; confira lista imagem

VIOLÊNCIA

Filha de sargentos da PM-BA é morta durante assalto em Salvador
Filha de sargentos da PM-BA é morta durante assalto em Salvador imagem

7 DE SETEMBRO

Salvador e Porto Seguro estão entre cidades mais buscadas no feriadão
Salvador e Porto Seguro estão entre cidades mais buscadas no feriadão imagem

Na sequência, o animal teria se voltado contra Antônio. Ao perceber a aproximação do pitbull, o idoso pegou o animal no colo. O cão de maior porte, então, avançou contra o braço do aposentado.

Pessoas que estavam na região conseguiram afastar o animal. A mulher deixou o local levando o pitbull, mas não foi identificada. Também não há informações sobre qualquer assistência prestada por ela à vítima.

Cachorro da raça pitbull (imagem ilustrativa)
Cachorro da raça pitbull (imagem ilustrativa) - Foto: Reprodução/Shutterstock

Vítima vai passar por cirurgia

Apesar dos ferimentos, Antônio está fora de perigo. O cão de estimação também não ficou ferido. Segundo o filho da vítima, Antônio Álvaro, a mordida provocou um ferimento profundo no braço e será necessária uma cirurgia.

“Ele vai ter que fazer uma cirurgia no braço porque a mordida foi bem funda", disse ele ao Bnews. Dá pra ver os ossos, mas ele está bem. O cachorro dele não teve nada”, completou Antônio Álvaro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Pitbull Salvador Stella Maris

Relacionadas

Mais lidas