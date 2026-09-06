ALERTA
Energia será cortada em 20 bairros de Salvador; confira lista
Serviços serão interrompidos a partir deste domingo (6)
Moradores de 20 bairros de Salvador ficarão sem energia a partir deste domingo, 6. A Neoenergia Coelba anunciou desligamentos programados para esta semana, em diferentes locais da capital baiana, seguindo até a próxima quarta-feira, 11.
Cerca de 6 a 7 bairros serão afetados por dia, com interrupções do fornecimento de energia em horários que variam entre 7h30 e 16h. Os consumidores devem consultar a Agência Virtual da Neonergia Coelba para verificar os endereços específicos de cada interrupção.
Dentre as localidades afetadas estão Pituba, Calçada, Barra, Amaralina, Barra, Caminho das Árvores e Dois de Julho.
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Confira a lista completa:
Domingo (6)
- Dois de Julho - Praça da Piedade, 16, das 7h30 às 14h30;
- Canela - Avenida Araújo Pinho, 49, das 8h às 16h;
- Calçada - Travessa Cabo Bartolomeu, Rua Nilo Peçanha e Rua Barão de Cotegipe, das 9h às 15h;
- Caminho das Árvores - Rua Ewerton Visco, 16, das 9h às 15h;
- Santo Antônio - Ladeira Ramos de Queiroz, 15, das 9h às 15h;
- Federação - Rua Ferreira Santos e vias próximas, das 10h às 16h;
- Trobogy - Avenida Luís Viana Filho, 7331, das 10h às 16h.
Terça-feira (8)
- Pituba - Avenida Professor Magalhães Neto, 1273, das 8h às 10h56;
- Amaralina - Rua Visconde de Itaborahy, 1157, das 9h às 14h;
- Nordeste de Amaralina - Rua do Areal, Rua São Policarpo e Rua Miguelito, das 9h às 14h;
- Santa Cruz - Rua da Independência e Rua 7 de Agosto, das 9h às 14h;
- Santa Teresa - Rua Lívia Giffoni, 334, das 9h às 14h;
- Areia Branca - Travessa 2 de Julho e Rua Direta do Capelão, das 10h às 13h.
Quarta-feira (9)
- Pituba - Ruas Amazonas, Ceará, Machado Neto e São Paulo, das 8h às 16h;
- Candeal - Rua Sócrates Guanaes Gomes, das 9h às 15h;
- Barra - Rua Tenente Pires Ferreira, das 9h30 às 15h30
- Caminho das Árvores - Alameda dos Umbuzeiros, das 10h às 16h;
- Cassange - Avenida Fidalgo e Rua Fidalgo, das 10h às 16h;
- Stella Maris - Alameda Rio da Prata, das 10h às 16h.
Quinta-feira (10)
- Novo Horizonte - Rua João Caldas, 28, das 9h30 às 15h30;
- Bairro da Paz - Rua da Felicidade e Travessa da Felicidade, das 10h às 16h;
- Costa Azul - Rua Vicente Batalha e Rua Adelaide Fernandes da Costa, das 10h às 16h;
- Pituba - Avenida Professor Magalhães Neto, 46, das 10h às 16h.