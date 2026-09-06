Energia será cortada em 20 bairros de Salvador; confira lista

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Moradores de 20 bairros de Salvador ficarão sem energia a partir deste domingo, 6. A Neoenergia Coelba anunciou desligamentos programados para esta semana, em diferentes locais da capital baiana, seguindo até a próxima quarta-feira, 11.

Cerca de 6 a 7 bairros serão afetados por dia, com interrupções do fornecimento de energia em horários que variam entre 7h30 e 16h. Os consumidores devem consultar a Agência Virtual da Neonergia Coelba para verificar os endereços específicos de cada interrupção.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dentre as localidades afetadas estão Pituba, Calçada, Barra, Amaralina, Barra, Caminho das Árvores e Dois de Julho.

Confira a lista completa:

Domingo (6)

Dois de Julho - Praça da Piedade, 16, das 7h30 às 14h30;

Canela - Avenida Araújo Pinho, 49, das 8h às 16h;

Calçada - Travessa Cabo Bartolomeu, Rua Nilo Peçanha e Rua Barão de Cotegipe, das 9h às 15h;

Caminho das Árvores - Rua Ewerton Visco, 16, das 9h às 15h;

Santo Antônio - Ladeira Ramos de Queiroz, 15, das 9h às 15h;

Federação - Rua Ferreira Santos e vias próximas, das 10h às 16h;

Trobogy - Avenida Luís Viana Filho, 7331, das 10h às 16h.

Terça-feira (8)

Pituba - Avenida Professor Magalhães Neto, 1273, das 8h às 10h56;

Amaralina - Rua Visconde de Itaborahy, 1157, das 9h às 14h;

Nordeste de Amaralina - Rua do Areal, Rua São Policarpo e Rua Miguelito, das 9h às 14h;

Santa Cruz - Rua da Independência e Rua 7 de Agosto, das 9h às 14h;

Santa Teresa - Rua Lívia Giffoni, 334, das 9h às 14h;

Areia Branca - Travessa 2 de Julho e Rua Direta do Capelão, das 10h às 13h.

Quarta-feira (9)

Pituba - Ruas Amazonas, Ceará, Machado Neto e São Paulo, das 8h às 16h;

Candeal - Rua Sócrates Guanaes Gomes, das 9h às 15h;

Barra - Rua Tenente Pires Ferreira, das 9h30 às 15h30

Caminho das Árvores - Alameda dos Umbuzeiros, das 10h às 16h;

Cassange - Avenida Fidalgo e Rua Fidalgo, das 10h às 16h;

Stella Maris - Alameda Rio da Prata, das 10h às 16h.

Quinta-feira (10)