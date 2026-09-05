Prefeitura e Fundação Baía viva entregam obras de requalificação e complexo gastronômico em Paramana

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A Prefeitura de Salvador e a Fundação Baía Viva, voltada para a recuperação da Baía de Todos os Santos, entregaram neste sábado, 5, as obras de requalificação de Paramana, na Ilha dos Frades.

A iniciativa visa o fortalecimento da economia local, assim como a melhoria na qualidade de vida de moradores e turistas.

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Gastronomia em alta

Uma das principais entregas do foi o Centro Gastronômico de Paramana, à beira mar.

O complexo, voltado para a dinamização da economia local e valorização culinária da ilha, conta com seis restaurantes, nove quiosques e seis lojas.

Presidente da Fundação Baía Viva e da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez ressaltou, em entrevista ao portal A TARDE, a importância de valorização da gastronomia da Ilha dos Frades e seu impacto na vida dos moradores e frequentadores.

“Todos esses negócios que estão sendo requalificados hoje já existiam. Eles apenas não operavam com as condições sanitárias necessárias nem com uma infraestrutura adequada”, destacou.

Isabela Suarez - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

Também presente na entrega, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) celebrou o Centro Gastronômico.

"Isso vai atrair milhares de visitantes e turistas aqui para Paramana e, com certeza a comunidade local vai ter um incremento na sua renda, vai poder comercializar mais produtos, e com isso ganhar mais um dinheiro para garantir o seu sustento e da sua família", afirmou o gestor municipal.

Bruno Reis - Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde

O Centro Gastronômico conta com:

6 restaurantes

9 quiosques

6 lojas

Orla requalificada e melhoria de vida

Além do novo Centro Gastronômico, o Paraná também passou por uma requalificação da orla, que deve impulsionar ainda mais o turismo e gerar impactos positivos para quem vive na região.

O processo de requalificação envolve a pavimentação e calçamento de ruas e calçadas, a construção de uma nova ponte de circulação, e outras intervenções necessárias, preservando a originalidade da Ilha dos Frades.

Isabela Suarez destacou ainda as mudanças realizadas por meio das intervenções.

“É uma entrega enorme, que conversa muito com a história e com o propósito econômico dessa ilha, mas, acima de qualquer coisa, é uma mudança que melhora a vida das pessoas. Na medida em que a gente incrementa a renda e cria novas oportunidades, quem ganha são as pessoas que vivem aqui”, concluiu a presidente da Baía Viva.

