Salvador e Porto Seguro estão entre cidades mais buscadas no feriadão

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Salvador e Porto Seguro, ambas cidades baianas, estão entre as mais procuradas no feriadão de 7 de Setembro, que começou neste sábado, 5, e segue até segunda-feira, 7. Os dados foram divulgados pela empresa de aviação Decolar.

Enquanto a capital baiana segue sendo sucesso ao longo do ano, devido à cultura e paisagens naturais, o município do Extremo Sul da Bahia entra na lista pelas praias e distritos como Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva. Lideram a lista Rio de Janeiro, São Paulo e Maceió.

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Confira ranking:

Rio de Janeiro São Paulo Maceió Foz do Iguaçu Salvador Recife Fortaleza Natal Porto Seguro Gramado

Destinos praianos estão sendo a preferência dos viajantes nesta época do ano. O levantamento registrou o crescimento de cerca de 20% nas buscas por viagens em comparação com o mesmo período de 2025, pois o feriado caiu em uma segunda-feira, diferente do ano anterior, quando foi comemorado em um domingo.