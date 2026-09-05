Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

7 DE SETEMBRO

Salvador e Porto Seguro estão entre cidades mais buscadas no feriadão

Cidades baianas aparecem em ranking para o feriado de 7 de Setembro

Luiza Nascimento
Por
Ponta de Humaitá
Ponta de Humaitá - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Salvador e Porto Seguro, ambas cidades baianas, estão entre as mais procuradas no feriadão de 7 de Setembro, que começou neste sábado, 5, e segue até segunda-feira, 7. Os dados foram divulgados pela empresa de aviação Decolar.

Enquanto a capital baiana segue sendo sucesso ao longo do ano, devido à cultura e paisagens naturais, o município do Extremo Sul da Bahia entra na lista pelas praias e distritos como Arraial d’Ajuda, Trancoso e Caraíva. Lideram a lista Rio de Janeiro, São Paulo e Maceió.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ILHA DOS FRADES

Prefeitura e Fundação Baía viva entregam obras de requalificação e complexo gastronômico em Paramana
Prefeitura e Fundação Baía viva entregam obras de requalificação e complexo gastronômico em Paramana imagem

TRANSTORNO

Vídeo: Falha no sistema de pagamento provoca confusão generalizada no ferry-boat
Vídeo: Falha no sistema de pagamento provoca confusão generalizada no ferry-boat imagem

SALVADOR

Área exclusiva para banhistas começa a funcionar no Porto da Barra
Área exclusiva para banhistas começa a funcionar no Porto da Barra imagem

Confira ranking:

  1. Rio de Janeiro
  2. São Paulo
  3. Maceió
  4. Foz do Iguaçu
  5. Salvador
  6. Recife
  7. Fortaleza
  8. Natal
  9. Porto Seguro
  10. Gramado

Destinos praianos estão sendo a preferência dos viajantes nesta época do ano. O levantamento registrou o crescimento de cerca de 20% nas buscas por viagens em comparação com o mesmo período de 2025, pois o feriado caiu em uma segunda-feira, diferente do ano anterior, quando foi comemorado em um domingo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia porto seguro Salvador

Relacionadas

Mais lidas