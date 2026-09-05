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TRANSTORNO

Vídeo: Falha no sistema de pagamento provoca confusão generalizada no ferry-boat

Passageiros formaram filas imensas devido a dificuldade em efetuar a compra da passagem

Franciely Gomes
Por
Filas enormes foram formada durante a falha do sistema
Filas enormes foram formada durante a falha do sistema - Foto: Reprodução | Leitor A TARDE

O feriadão da Independência do Brasil já começou com transtorno em Salvador, na Bahia. Passageiros do sistema ferry-boat promoveram uma confusão generalizada após uma falha no sistema de pagamento por aproximação, na manhã deste sábado, 5.

Segundo informações de fontes do portal A TARDE, pessoas que estavam na fila de pagamento com cartão de débito precisaram ser realocadas para a fila de bilhete avulso, o que causou revolta, devido ao aumento do tempo de espera para a travessia.

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Em gravações enviadas à reportagem, é possível notar filas enormes no portão de embarque por aproximação e bipay. Alguns dos passageiros chegam a questionar os funcionários sobre o funcionamento do sistema, mas não obtém resposta.

Pronunciamento Internacional Travessias

Procurada pelo A TARDE para esclarecer o motivo do transtorno, a assessoria da Internacional Travessias Salvador (ITS) alegou que as filas foram causadas devido a uma instabilidade na conexão de internet no local.

“A falha informada ocorreu em decorrência de instabilidade na conexão de internet. O sistema EMV, utilizado para pagamentos por aproximação com cartões de crédito e débito, funciona integralmente por meio de conexão Wi-Fi”, explicaram.

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Segundo a ITS, os clientes foram realocados durante o ocorrido, garantindo a continuidade do atendimento e travessia para todos. “Durante o período de instabilidade, todos os clientes foram devidamente atendidos por meio de operação manual, garantindo a continuidade do atendimento”.

“No momento, o sistema está operando com atendimento por meio do FerryCard e com o sistema de vendas diretamente nas bilheterias. Em razão do elevado fluxo decorrente do feriado, a capacidade das embarcações é atingida em menor intervalo de tempo”, completou a empresa.

“Assim que a capacidade é alcançada , a operação segue imediatamente para o próximo embarque, contribuindo para a continuidade e fluidez do serviço”, concluíram.

Funcionamento do ferry-boat no feriado

Vale lembrar que a travessia de ferry-boat liga Salvador a outras cidades e ilhas da região. O sistema é um dos mais utilizados durante os períodos festivos e de feriados, gerando filas enormes na região central da capital baiana.

O sistema funciona das 5h às 23h30 de segunda-feira a sábado. Aos domingos e feriados, a operação começa às 6h e segue até as 23h30.

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Confusão ferry boat Salvador

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