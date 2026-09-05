Área exclusiva para banhistas começa a funcionar no Porto da Barra

A área exclusiva para banhistas no Porto da Barra já está em funcionamento após conclusão da instalação de boias de proteção, ocorrida nesta sexta-feira, 4. A medida de proteção ocorre após alguns acidentes em praias soteropolitanas envolvendo motos aquáticas.

Com o intuito de fornecer mais segurança ao público, o balizamento foi feito com boias amarelas, afixadas em cinco poitas, delimitando uma área de 90 metros da faixa da areia. A medida impede a circulação de embarcações motorizadas no local, mas não impossibilita o acesso ao mar de pequenas embarcações, canoas e praticantes de esportes náuticos, pois há um trecho específico para essas atividades.

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“O projeto foi aprovado pela Marinha e as boias possuem o tamanho ideal para a segurança de quem frequenta a praia. O espaço sem boias foi calculado para ter acesso de segurança, pois próximo à rampa há pedras e corrente. E, além disso, é necessário ter uma zona de escape para atender às pessoas da canoa havaiana, aos caiaques, e ao grupo da natação, pois a travessia Salvador-Itaparica parte dali”, explica a titular da Semar, Duda Lomanto.

O investimento no espaço de proteção marítima foi de R$ 450 mil, com a aquisição, transporte e instalação do material. De acordo com a gestora, a iniciativa coloca o Porto da Barra em conformidade com a segurança vista em outras praias com alto fluxo de visitantes.

“As praias mais belas do mundo contam com esse tipo de proteção para os banhistas, a exemplo de Sant Pol e da Praia de Areas, ambas na Espanha, e da Plage du Petit Nice, na França”, destacou.

Na Bahia, a delimitação já exista na Praia de Ponta de Nossa Senhora e em Loreto.

Histórico de acidentes em praias de Salvador

Em dezembro de 2025, um empresário morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após a moto aquática em que estavam bater em um barco de pesca, parado na praia, na orla da Ribeira.

Quatro meses antes, em agosto de 2025, uma banhista foi atropelada por uma moto aquática em alta velocidade na praia da Boa Viagem, quando o condutor voltou à navegação sem prestar socorro à vítima. No Porto da Barra, algumas situações de risco também já foram relatadas por frequentadores.

“Percebemos aos finais de semana, principalmente, que as embarcações chegam muito próximo da areia. As crianças ficam tendo acesso e pulando delas, em uma situação de risco de acidente e afogamento. Tudo isso será evitado com essa restrição", acrescenta o inspetor-geral da Guarda Civil Municipal, Marcelo Silva.

Sistema de videomonitoramento

Além disso, o Porto da Barra também foi a primeira praia de Salvador a contar com um sistema de videomonitoramento integrado entre a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Capitania dos Portos que já está em pleno funcionamento.

As câmeras de alta resolução cobrem todo o espelho d’água e funcionam como um radar inteligente, permitindo gravar a infração em tempo real. As imagens captadas no Centro de Comando de Operações (CCO) serão compartilhadas com a Capitania dos Portos.

Houve ainda a realização da requalificação e ordenamento das rampas de acesso à praia do Porto da Barra, reservando uma delas para embarcações e a outra para pedestres. O local também será sinalizado com placas de orientação aos frequentadores.

A sinalização com boias também deixou livre o trecho em frente à rampa de acesso destinada às embarcações, próxima ao Forte de Santa Maria, permitindo o acesso organizado de canoas e praticantes de esportes náuticos, sem comprometer a segurança dos banhistas.

O projeto-piloto, aprovado pela Marinha do Brasil, está sendo executado pela Secretaria Especial do Mar (Semar), por meio da empresa contratada para a execução do serviço. O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura, que conta com a participação de vários órgãos, a exemplo da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), da Guarda Civil Municipal (GCM), da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit) e da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman).