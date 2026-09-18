Estudantes baianos recriam pratos do mundo com ingredientes regionais

Em vez de apenas reproduzir receitas de outras partes do mundo, estudantes de Salvador colocaram ingredientes e referências nordestinas no centro de preparações inspiradas nas cozinhas europeia e asiática. A proposta foi apresentada na 4ª Mostra de Gastronomia do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Empreende Bahia Dalva Matos, realizada na quinta-feira, 17, junto à 1ª Feira de Empreendedorismo da unidade.

Com o tema “Nordestine-se”, a mostra transformou pratos de diferentes tradições culinárias a partir de técnicas aprendidas pelos alunos durante a formação profissional. Entre as criações estavam uma versão baiana do tradicional Pad Thai tailandês e um tartar preparado com carne do sol.

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O Pad Thai, prato feito tradicionalmente com macarrão de arroz e molho de tamarindo, ganhou o nome de “Baianada”. Na releitura, o bifum foi envolvido em um molho de moqueca baiana e servido com camarões grelhados. Já o tartar recebeu como ingrediente principal a carne do sol, aproximando uma preparação associada à gastronomia europeia de um dos produtos mais característicos da culinária nordestina.

A experiência também permitiu que os estudantes acompanhassem diferentes etapas da elaboração dos pratos, desde a escolha dos ingredientes e aplicação das técnicas até a apresentação ao público.

“Nordestine-se”: Estudantes de Salvador criam Pad Thai baiano e tartar de carne do sol em mostra gastronômica - Foto: Mateus Pereira/SEC

Para o estudante Gabriel Lima, 25 anos, do curso técnico em Gastronomia, a atividade ajudou a aproximar a formação da rotina profissional. “Através das aulas do curso e desta mostra, vivenciamos na prática como funciona um restaurante, aprendemos a atender o cliente desde a entrada até a sua saída, a elaborar o cardápio, selecionar os ingredientes, executar as técnicas até chegar ao produto final, que é o prato”, relatou.

Segundo o professor de Gastronomia Edmário Maia, a proposta foi combinar conhecimentos de diferentes tradições culinárias com elementos característicos do Nordeste. “Nós fizemos elementos típicos muito emblemáticos do Nordeste com técnicas tanto europeias, quanto asiáticas. Pratos foram fundidos, sejam nos seus elementos, sejam nas suas técnicas”, explicou.

Empreendedorismo na prática

Mostra de Gastronomia e Feira de Empreendedorismo movimentam alunos do CEEP Dalva Matos em Salvador - Foto: Mateus Pereira/SEC

Paralelamente à mostra gastronômica, a feira de empreendedorismo reuniu produtos e serviços desenvolvidos pelos próprios estudantes. Os estandes incluíram opções de alimentação, artesanato, bazar, bem-estar e cosméticos.

A atividade colocou os alunos em contato com etapas que fazem parte da criação e administração de um negócio, como planejamento, produção, precificação e comercialização.

Estudante do curso técnico em Panificação, Tainá Oliveira, 31 anos, destacou o aprendizado adquirido durante o processo. “Todo este conhecimento vai agregar muito quando quisermos abrir o nosso próprio negócio ou até mesmo vender de uma forma mais informal.”

Na área de Gastronomia, a experiência também envolveu conhecimentos relacionados à higiene e segurança dos alimentos, combinação de sabores e apresentação das preparações. A proposta foi aproximar a formação técnica de situações encontradas no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que os estudantes experimentaram novas possibilidades para ingredientes e referências presentes na cultura alimentar nordestina.