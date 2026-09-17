Leilão da Transalvador reúne mais de 124 lotes de veículos e sucatas

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A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realiza, na próxima segunda, 21, um leilão online com mais de 124 lotes de veículos, motos e sucatas. A ação acontece a partir das 11h, exclusivamente pelo site oficial da Pátio Rocha Leilões.

Ao todo, serão disponibilizados 56 lotes de veículos e motos conservados, 42 de sucatas aproveitáveis e 26 de sucatas inservíveis. Estes últimos são destinados exclusivamente a empresas dos setores de siderurgia e fundição que estejam devidamente credenciadas.

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Entre os veículos disponíveis estão um Lifan X60, com lance inicial de R$ 10,9 mil, e um Nissan Kicks 2021/2022, com motor avariado e lance mínimo de R$ 7 mil.

A visitação dos lotes pode ser feita entre os dias 14 e 18 de setembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Os bens estarão disponíveis para consulta no pátio da Transalvador, localizado na Avenida Orlando Gomes, s/n, Gleba B, em Piatã, Salvador.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas que estejam previamente cadastradas no site do leilão.

Veículos e sucatas aproveitáveis

Para disputar os lotes de veículos e motos conservados e de sucatas aproveitáveis, é necessário ter mais de 18 anos e estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), no caso de pessoas físicas.

As empresas também podem participar. Para isso, devem possuir registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), sendo que os lotes de veículos classificados como conservados também estão disponíveis para pessoas jurídicas.

Já as sucatas aproveitáveis são destinadas exclusivamente a empresas do setor de desmontagem veicular. As interessadas precisam estar regularmente inscritas no CNPJ, atuar no ramo de desmonte e ter registro junto ao órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal onde exercem suas atividades.

As exigências seguem a Lei nº 12.977/2014 e a Resolução nº 611/2016 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Sucatas Inservíveis

Os lotes classificados como sucatas inservíveis podem ser arrematados somente por empresas dos setores de siderurgia e fundição que estejam devidamente credenciadas junto ao órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal.

As empresas também devem ter objeto social compatível com a atividade prevista no leilão e cumprir as exigências estabelecidas no edital e em seus anexos.

Pagamento

Os lotes serão arrematados pelo participante que apresentar o maior lance, considerando como valor inicial a avaliação definida para cada bem. O pagamento poderá ser feito por boleto bancário, transferência via TED, PIX ou outro meio informado pela leiloeira durante a arrematação.

Para os veículos classificados como conservados, os lances deverão respeitar o valor mínimo de R$ 100.

Após a compra, o arrematante ficará responsável pelas despesas relacionadas à transferência de propriedade, vistoria, eventuais alterações nas características do veículo e pagamento do Licenciamento, IPVA e DPVAT referentes ao exercício de 2026.

A retirada dos bens deverá ocorrer entre 16 de outubro e 5 de novembro de 2026, em dias úteis e mediante agendamento prévio pelo site de agendamento. O período para realizar o agendamento vai de 16 de outubro a 6 de novembro.

A Transalvador alerta que a não retirada do lote dentro do prazo será considerada abandono do bem. Nesse caso, o comprador perderá os valores já pagos.

Por que os veículos vão a leilão?

Os bens foram removidos e ficaram sob custódia da Transalvador após o registro de infrações de trânsito. O leilão ocorre porque os proprietários não reivindicaram os veículos dentro do prazo de 60 dias, conforme previsto no artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os valores arrecadados serão utilizados para cobrir despesas relacionadas aos veículos, incluindo multas, tributos e custos de remoção e estadia.