Exposição reúne pinturas de crianças autistas em shopping de Salvador

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Cerca de 30 pinturas produzidas por crianças autistas e neurodivergentes estão em exposição no Shopping Paralela, em Salvador. A mostra “Vernissa” reúne trabalhos feitos por pacientes da Clínica Estímulos durante sessões terapêuticas e pode ser visitada gratuitamente até 30 de setembro.

A exposição permanece até 30 de setembro, montada no Piso L2, em frente à loja Arezzo e próximo ao Outback. A entrada é gratuita.

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As obras foram produzidas por crianças de 3 a 13 anos e apresentam diferentes cores, formas e traços para representar sentimentos e percepções.

Segundo a organização, as pinturas funcionam como uma forma de expressão para crianças que nem sempre conseguem comunicar suas experiências por meio da linguagem verbal.

Arte como forma de expressão

As obras foram criadas durante o acompanhamento terapêutico realizado pela Clínica Estímulos. A proposta da exposição é apresentar ao público diferentes maneiras pelas quais as crianças expressam sua percepção sobre o mundo.

Além de reunir os trabalhos, a iniciativa busca valorizar a individualidade de cada criança e mostrar a arte como uma possibilidade de comunicação e construção de vínculos.

“Cada tela é um fragmento da história dessas crianças, uma forma de comunicação que muitas vezes não encontra espaço nas palavras. Ao abrir a exposição ao público, queremos mostrar que o olhar sensível e a criatividade delas merecem ser vistos e celebrados”, afirma Tatiane Chagas, fonoaudióloga especialista em Neurodesenvolvimento Infantil e Neurociência da Aprendizagem e fundadora e CEO da Estímulos Desenvolvimento Infantil.