Idoso é atropelado por ônibus em Salvador e é socorrido em estado grave

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Um idoso de 81 anos foi atropelado por um ônibus na manhã desta quinta-feira, 17, no bairro de Amaralina, em Salvador.

Informações preliminares apontam que o homem estava atravessando a rua, quando foi surpreendido pelo coletivo que fazia uma curva no local.

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Com o impacto, o idoso sofreu danos na cabeça. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e ele foi socorrido e em estado grave de saúde ao Hospital Geral do Estado (HGE).

O portal A TARDE entrou em contato com a Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade), que informou que ainda está apurando a situação.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) esteve na ocorrência e bloqueou a rua parcialmente.

* Matéria em atualização