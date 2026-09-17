SALVADOR
Idoso é atropelado por ônibus em Salvador e é socorrido em estado grave
Homem estava atravessando a pista quando foi atingido pelo veículo
Um idoso de 81 anos foi atropelado por um ônibus na manhã desta quinta-feira, 17, no bairro de Amaralina, em Salvador.
Informações preliminares apontam que o homem estava atravessando a rua, quando foi surpreendido pelo coletivo que fazia uma curva no local.
Com o impacto, o idoso sofreu danos na cabeça. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e ele foi socorrido e em estado grave de saúde ao Hospital Geral do Estado (HGE).
O portal A TARDE entrou em contato com a Semob (Secretaria Municipal de Mobilidade), que informou que ainda está apurando a situação.
A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) esteve na ocorrência e bloqueou a rua parcialmente.
* Matéria em atualização