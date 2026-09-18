Jogos Estudantis de Gandu terão competição de robótica pela 1ª vez

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Os Jogos Estudantis 2026 de Gandu, no baixo sul da Bahia, começam nesta quinta-feira, 17, com uma programação que reúne atividades esportivas e, pela primeira vez, uma competição de robótica. As atividades seguem até 25 de setembro e terão participação ampliada de estudantes da rede municipal.

Neste ano, alunos do ensino integral dos 4º e 5º anos do ensino fundamental também foram incluídos na programação. Participam estudantes das escolas Fernando Guedes, Celam, Rômulo Galvão, Argentina, Amália, Doralice e Wilson Lins.

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A primeira etapa dos jogos acontece com estudantes do Ensino Fundamental I. As atividades serão realizadas ao longo do dia na quadra do Colégio Rômulo Galvão, com abertura prevista para as 8h30.

Robótica entra na programação

Robótica e esporte se unem nos Jogos Estudantis 2026 de Gandu - Foto: Divulgação/Prefeitura de Gandu

Uma das novidades dos Jogos Estudantis deste ano é a realização de uma competição de robótica. A atividade integra a programação ao lado das modalidades esportivas e busca aproximar os estudantes de experiências envolvendo tecnologia e criatividade.

Entre os dias 23 e 25 de setembro, a programação será realizada no Ginásio de Esportes, com a participação de estudantes das escolas Ceres Libânio, PEA, Elódia, CETIG e CETEP. Além das disputas esportivas, os alunos participarão das atividades de robótica.

A ampliação da programação inclui estudantes de diferentes etapas de ensino e reúne esporte, tecnologia e atividades de integração entre as escolas.