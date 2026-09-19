POLÍCIA
Professor é afastado por importunação sexual contra alunas na Bahia
Homem atuava como substituto e estava na instituição de ensino há apenas dois dias
Um professor substituto foi denunciado e afastado após uma denúncia de importunação sexual contra adolescentes de 14 e 15 anos. O caso ocorreu na Escola Municipal Odete Salma, localizada na região do Parque Infantil, no bairro Jardim Esperança, em Ilhéus, no sul da Bahia.
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Secretaria Municipal de Educação do município informou que o homem foi contratado temporariamente no dia 8 de setembro, por meio do cadastro de reserva, para substituir um profissional afastado por atestado médico, evitando prejuízos às atividades escolares.
Suspeito permaneceu na escola por apenas dois dias
De acordo com a nota, o professor permaneceu em sala de aula por apenas dois dias. Após receber da gestão escolar relatos de possíveis condutas inadequadas envolvendo alunas, a Seduc adotou imediatamente as providências administrativas cabíveis.
"A Secretaria solicitou o comparecimento do professor para tratar da situação e efetivar seu afastamento das atividades. Diante da ausência do profissional, a Seduc decidiu pelo encerramento do contrato, conforme previsto nas condições contratuais", disse nota.
A contratação ocorreu mediante a apresentação da documentação exigida pela legislação, incluindo atestado de saúde ocupacional e certidão de antecedentes criminais.
"A SEDUC informa ainda que os responsáveis registraram boletins de ocorrência e que o caso está sendo apurado pelas autoridades competentes, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários".
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Polícia Civil investiga o caso
Também à reportagem, a Polícia Civil informou que a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Ilhéus) investiga a denúncia. Oitivas e diligências estão em andamento para o esclarecimento dos fatos.
De acordo com o texto, mais detalhes não serão divulgados para não atrapalhar o curso das investigações e em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O portal A TARDE tentou contato com a instituição de ensino, no entanto, até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.