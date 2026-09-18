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POLÍCIA

Corpo de jovem é encontrado enrolado em sacos plásticos na BA-001

Polícia investiga possível relação com facções

Evellyn Teixeira
Por

O corpo de um jovem de 20 anos, identificado como André Reis Neves, foi encontrado enrolado em sacos plásticos e abandonado às margens da BA-001, nesta sexta-feira, 18, na região do Rio Preto, em um trecho pertencente ao município de Belmonte, no Extremo Sul da Bahia.

Pessoas que passavam pela rodovia perceberam um volume suspeito às margens da estrada e acionaram a Polícia Militar.

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Ao chegarem ao local, os agentes constataram que se tratava de um corpo e isolaram a área para a realização da perícia.

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Polícia investiga possível relação com facções

A principal linha de investigação considera a possibilidade de que o homicídio esteja relacionado a uma disputa territorial entre facções criminosas que atuam na região.

As circunstâncias da morte e a autoria do crime ainda serão investigadas pelas autoridades.

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Bahia Facção criminosa jovem morre

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