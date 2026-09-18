POLÍCIA
Corpo de jovem é encontrado enrolado em sacos plásticos na BA-001
Polícia investiga possível relação com facções
O corpo de um jovem de 20 anos, identificado como André Reis Neves, foi encontrado enrolado em sacos plásticos e abandonado às margens da BA-001, nesta sexta-feira, 18, na região do Rio Preto, em um trecho pertencente ao município de Belmonte, no Extremo Sul da Bahia.
Pessoas que passavam pela rodovia perceberam um volume suspeito às margens da estrada e acionaram a Polícia Militar.
Ao chegarem ao local, os agentes constataram que se tratava de um corpo e isolaram a área para a realização da perícia.
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A principal linha de investigação considera a possibilidade de que o homicídio esteja relacionado a uma disputa territorial entre facções criminosas que atuam na região.
As circunstâncias da morte e a autoria do crime ainda serão investigadas pelas autoridades.