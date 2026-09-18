Suspeito de jogar corpo em poço é preso na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Um homem de 42 anos foi preso na quinta-feira, 17, em Pindobaçu, no norte da Bahia, suspeito de envolvimento na morte de Douricharles Alves do Nascimento, de 40 anos.



Segundo a Polícia Civil, a vítima foi jogada em um poço de mineração com mais de 20 metros de profundidade, na zona rural do município.

Corpo foi encontrado em área de garimpo

O corpo de Douricharles foi localizado no dia 2 de setembro, na Serra da Carnaíba, em uma região de extração de esmeraldas conhecida como Gavião/Bode, no povoado de Carnaíba de Baixo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Garimpeiros encontraram a vítima no fundo do poço, já em estado avançado de decomposição. Na ocasião, um celular também foi localizado junto ao corpo.

Após a retirada da vítima do local, o aparelho conseguiu captar sinal e mensagens que haviam sido enviadas chegaram aos familiares.







Polícia aponta ciúmes como possível motivação

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o crime teria sido motivado por ciúmes. O suspeito foi localizado durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

Durante a operação, o filho do homem, de 22 anos, também foi preso. Conforme a polícia, ele foi flagrado apagando conversas do celular do pai, numa tentativa de dificultar as investigações e destruir possíveis provas.

Celulares serão periciados

Dois celulares foram apreendidos durante a ação e serão submetidos à perícia. A investigação deve analisar o conteúdo dos aparelhos para esclarecer a dinâmica do crime e identificar outros possíveis envolvidos.

Os dois presos permanecem à disposição da Justiça para a adoção das medidas legais cabíveis.