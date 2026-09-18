PRISÃO
Vídeo: Suspeito de tráfico delivery é preso em Salvador
O homem foi localizado no bairro de Piatã
A Polícia Civil da Bahia prendeu, nesta sexta-feira, 18, um homem investigado por tráfico de drogas em Salvador.
A ação foi realizada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), por meio da 1ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (1ª DTE).
Investigado atuava no Nordeste de Amaralina
Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado pelas iniciais R.C. de J. e conhecido como “Binho da Olaria”, atuava na localidade do Nordeste de Amaralina, onde realizaria a venda e entrega de entorpecentes por meio do chamado “Tráfico Delivery”.
Ainda conforme a investigação, os pedidos seriam feitos pelos clientes e as drogas entregues posteriormente.
Prisão aconteceu em Piatã
O homem foi localizado no bairro de Piatã após diligências realizadas pelos policiais, que identificaram o endereço onde ele estava.
Após o cumprimento da ordem judicial, o investigado foi levado para a unidade policial responsável pelo caso, onde foram adotadas as medidas legais. Ele permanece à disposição da Justiça.
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A Polícia Civil informou que o Denarc e as unidades especializadas seguem realizando ações de investigação e repressão ao tráfico de drogas e às organizações criminosas na Bahia.