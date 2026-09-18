SSP pede ajuda para localizar um suspeito de homicídios

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O Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) prioriza, nesta sexta-feira, 18, informações que possam ajudar a Polícia Civil a localizar um homem identificado como autor de homicídios em Rafael Jambeiro, no interior da Bahia.

Denúncias podem ser feitas pelo 181

Informações sobre o suspeito e possíveis locais onde ele possa ser encontrado podem ser repassadas pelo telefone 181.



O serviço funciona 24 horas, a ligação é gratuita e o anonimato é garantido por lei.







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Polícia Civil realiza diligências

Segundo a SSP, a Polícia Civil já identificou o autor dos disparos. As equipes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias dos crimes e verificar a participação de outras pessoas nos homicídios.