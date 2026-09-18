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SSP pede ajuda para localizar um suspeito de homicídios

As informações podem ser repassadas pelo telefone 181

Evellyn Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem SSP pede ajuda para localizar um suspeito de homicídios
Foto: Rafael Rodrigues/ Ascom SSP

O Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) prioriza, nesta sexta-feira, 18, informações que possam ajudar a Polícia Civil a localizar um homem identificado como autor de homicídios em Rafael Jambeiro, no interior da Bahia.

Denúncias podem ser feitas pelo 181

Informações sobre o suspeito e possíveis locais onde ele possa ser encontrado podem ser repassadas pelo telefone 181.

O serviço funciona 24 horas, a ligação é gratuita e o anonimato é garantido por lei.


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Polícia Civil realiza diligências

Segundo a SSP, a Polícia Civil já identificou o autor dos disparos. As equipes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias dos crimes e verificar a participação de outras pessoas nos homicídios.

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Bahia Polícia Civil Segurança Pública da Bahia

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