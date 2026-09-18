POLÍTICA
Golpista clona número de ministro da Defesa do Brasil e pede Pix de R$ 5
Além de solicitar Pix, golpista tentou descobrir qual sistema operacional era utilizado no celular
Um pedido de apenas R$ 5 foi usado como argumento em uma tentativa de golpe que envolveu o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, nesta sexta-feira, 18. O número do ministro foi clonado em um aplicativo de mensagens, e o responsável pela fraude passou a enviar mensagens a contatos se apresentando como Múcio.
A estratégia utilizada era associar o pedido de dinheiro a uma ação beneficente. Segundo a abordagem, a contribuição seria destinada a crianças carentes e estaria relacionada a um suposto evento. O golpista também buscava conduzir os destinatários para outro contato, identificado como "Pedro Reis", apresentado como sobrinho do ministro.
"Será um evento e vou está ajudando crianças esperança do instituto criança esperança, cada convidado meu, está fazendo a doação no valor de 5 reis, conto com sua presença vou te enviar o número do Pedro você chama ele agora pra ele te enviar o convite [sic]", escreveu.
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A mensagem não se limitava ao pedido de transferência. Em outro trecho da conversa, o responsável pela tentativa de fraude solicitava ao destinatário uma informação sobre o sistema utilizado no celular. A justificativa era o envio de um arquivo que seria o suposto convite para o evento.
O caso foi confirmado pela assessoria do Ministério da Defesa. As mensagens foram encaminhadas pelo golpista durante a manhã desta sexta.
O governo federal orienta que vítimas de invasão ou clonagem de redes sociais procurem as autoridades para registrar um boletim de ocorrência. Quando houver solicitação de transferências por Pix, a recomendação é também acionar imediatamente a instituição financeira por meio dos canais oficiais.