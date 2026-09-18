Dois homens e uma criança são mortos em ataque a tiros na Bahia

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Dois homens e uma menina, de 2 anos, foram mortos na madrugada desta sexta-feira, 18, na localidade Lagoa do Miranda, na zona rural de Rafael Jambeiro, no semiárido da Bahia. Um dos homens foi identificado como Roberval Lima Araújo, mais conhecido como Robinho.

No mesmo ataque, três crianças, de 1, 4 e 6 anos, e a mãe delas também foram atingidas. As crianças foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Rafael Jambeiro e depois, por conta da gravidade dos ferimentos, foram transferidas para o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana. A mulher deu entrada no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

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A Polícia Civil ainda não sabe o que motivou a chacina. No entanto, apura se o crime foi praticado por pessoas ligadas ao tráfico de drogas na região. Uma possível ameaça a Robinho também é investigada.

Informações preliminares apontam que no celular dele foi encontrado um áudio o qual confessa ter sido ameaçado por um homem, que seria seu rival e com quem teria tido um desentendido anteriormente.

O caso é apurado por investigadores das Delegacias Territorial de Rafael Jambeiro e de Homicídios de Feira de Santana (DHPP). Até a noite desta sexta-feira, não havia informações sobre identificação e prisões dos suspeitos.