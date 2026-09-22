Aulão gratuito prepara estudantes da Bahia para o Enem

Estudantes de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Simões Filho podem participar de um aulão gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O evento será realizado no dia 3 de outubro, a partir das 13h, no Galpão de Eventos do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A programação contará com professores especializados na preparação para o Enem, material didático, kit para os participantes e lanche. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas antecipadamente.

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Uma das iniciativas previstas para facilitar a participação dos estudantes é a oferta de transporte gratuito para os primeiros mil inscritos, com saídas de Salvador, Simões Filho e Camaçari. A medida pretende ampliar o acesso de jovens de diferentes municípios ao evento.

O aulão é promovido pelo Instituto Alicerce, que desenvolve ações de preparação para o Enem em outros estados brasileiros. Na Bahia, a iniciativa chega com uma programação voltada a estudantes que buscam reforçar os conhecimentos para o exame e se preparar para o ingresso no ensino superior.

“A preparação para o Enem pode fazer diferença no caminho de um jovem até a universidade. Por isso, queremos oferecer não apenas conteúdo, mas uma preparação qualificada, com profissionais especializados e uma estrutura que permita que mais estudantes tenham acesso a esse momento”, afirma Bruno Moura, representante do Instituto Alicerce.

Além das aulas, a programação pretende oferecer orientações relacionadas ao exame e aos próximos passos acadêmicos dos participantes.

As inscrições estão abertas pela plataforma Sympla. O transporte gratuito será disponibilizado aos primeiros mil inscritos, conforme as orientações apresentadas durante o cadastro.

Inscrições para o aulão no Sympla