Escola de Lauro de Freitas vence festival nacional de matemática

Estudantes do 9º ano da Escola Municipal do Loteamento Santa Júlia, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, conquistaram medalha de ouro no Festival de Vídeos de Educação Matemática, promovido pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). O prêmio foi dado ao vídeo “A Equação da Validade dos Alimentos”, que usou conceitos matemáticos para analisar o crescimento do mofo em um pão.

Orientado pela professora de Matemática Itana Lima, o projeto é desenvolvido desde o início do ano letivo e envolve diferentes etapas de produção. As turmas são organizadas em equipes responsáveis pela pesquisa, elaboração do roteiro, gravação e edição. A dinâmica permite que os estudantes participem de todo o processo, desde a escolha e investigação dos temas até a construção do produto audiovisual apresentado ao festival.

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Entre os dois trabalhos finalistas esteve o projeto “Sequência de Fibonacci na Natureza”, no qual os estudantes investigaram a presença dessa sequência matemática em flores do jardim da própria escola. Durante a atividade, observaram e contabilizaram pétalas, organizaram os resultados em tabelas e gráficos e utilizaram o software GeoGebra para realizar uma simulação da disposição das sementes do girassol.

A medalha de ouro foi conquistada com o trabalho “A Equação da Validade dos Alimentos”, desenvolvido a partir da modelagem matemática do crescimento de mofo no pão. Durante vários dias, os estudantes acompanharam e registraram a evolução do fungo, utilizando conceitos de porcentagem e cálculo de área para analisar as mudanças observadas. O GeoGebra também foi empregado como ferramenta para auxiliar nos cálculos e na representação matemática do experimento. Todo o processo, da organização das equipes à finalização do vídeo, levou cerca de quatro semanas.

Para a professora Itana Lima, o resultado evidencia o potencial dos estudantes e demonstra as possibilidades de aprendizagem construídas no ambiente da escola pública. “O que fica para mim é mostrar para eles o quanto têm potencial, o quanto podem ir muito longe e que, trabalhando juntos, conseguimos resultados incríveis no chão da escola pública. Isso aqui é uma verdadeira mina de ouro”, destacou.

A estudante Alice Santana, de 14 anos, integrou a equipe responsável pelo roteiro do vídeo premiado e destacou que a experiência possibilitou uma nova percepção sobre a disciplina. “Descobrimos várias ideias novas e percebemos como a matemática pode estar em tudo, em todo lugar, até mesmo em um pão, como mostramos no vídeo. Foi muito interessante trabalhar com o GeoGebra e construir essa experiência em conjunto com toda a sala”, contou.

A conquista deste ano dá continuidade ao histórico de participação da Escola Municipal do Loteamento Santa Júlia em competições de nível nacional. De acordo com a diretora da unidade, Luzinete Nascimento, este é o terceiro ano consecutivo em que estudantes da escola conquistam medalhas nesta competição.

“É mais do que gratificante ver nossos alunos brilhando e trilhando caminhos para o futuro. Esse é o nosso objetivo. Vamos estar aqui sempre por eles e à disposição deles, que são o nosso maior patrimônio”, celebrou.

Além da medalha de ouro, os estudantes receberão certificados de participação e reconhecimento pela premiação no festival. O resultado fortalece uma proposta pedagógica que alia matemática, investigação, tecnologia, criatividade e trabalho coletivo, estimulando o protagonismo estudantil e aproximando os conhecimentos desenvolvidos em sala de aula de situações presentes no cotidiano.