Bahia investe R$ 13 milhões em reforma de colégio estadual em Salvador

O Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Gestão, Negócios e Turismo Luiz Navarro de Brito, localizado na Lapinha, em Salvador, foi entregue na manhã desta segunda-feira, 21, após passar por obras de reforma e modernização. A unidade recebeu investimento de R$ 13 milhões e foi adaptada ao novo padrão de escolas de tempo integral da rede estadual.

Com capacidade para atender 1.025 estudantes, o CEEP oferece Ensino Médio Técnico, Educação de Jovens e Adultos Profissionalizante (Proeja) e cursos de Educação Profissional nas áreas de Administração, Eventos, Gastronomia, Logística, Secretariado, Serviços Jurídicos e Turismo.

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A estrutura reformada conta com:

30 salas de aula;

Sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE);

Cinco Laboratórios;

Teatro com 66 lugares;

Restaurante estudantil com capacidade para 200 pessoas;

Biblioteca;

Sala de leitura;

Sala de fanfarra;

Área administrativa;

Espaços para atividades esportivas e culturais.

Entre os ambientes mais aguardados pelos estudantes está o escritório criativo, espaço voltado ao uso de tecnologias e ao desenvolvimento de atividades pedagógicas.

Para a estudante Nicole de Jesus Sardinha, do 3º ano, a nova estrutura representa um estímulo para a permanência dos jovens na escola, especialmente na reta final da Educação Básica.

“A entrega é maravilhosa. É muito importante que a gente tenha uma boa estrutura na nossa escola porque, apesar de a gente estar no terceiro ano, eu sei que essa estrutura que nós vamos ter agora é algo que incentiva muitos alunos e faz com que a evasão escolar diminua”, afirmou.

Segundo Nicole, o escritório criativo era um dos espaços mais esperados pelos estudantes. “A tecnologia é a base de muitas coisas hoje em dia, principalmente para os nossos estudos. Então, o escritório criativo foi um dos espaços que eu mais estava aguardando para ser inaugurado”, disse.

A gestora da unidade, Tereza Cristina, destacou que a formação oferecida pelo CEEP busca aproximar a aprendizagem da preparação para o mundo do trabalho. Além da formação geral, os estudantes têm acesso a componentes técnicos e atividades práticas relacionadas às áreas profissionais.

“Agora, nesse momento especial, as nossas relações entre teoria e prática estão bastante fortalecidas com a inauguração de diversos laboratórios, a modernização dos equipamentos e os novos espaços”, afirmou.

Entre os ambientes destinados às atividades práticas estão a cozinha e a área de gastronomia, espaços para as atividades de logística, laboratórios de Física e Matemática, Ciências e Informática, além de ambientes voltados à cultura.

Estudantes do CEEP Luiz Navarro de Brito passam a contar com novos laboratórios - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Educação profissional

Durante a entrega, o secretário da Educação do Estado da Bahia, Marcius Gomes, destacou que a ampliação da estrutura física das escolas estaduais está associada à oferta de projetos e oportunidades de formação para os estudantes.

“A estrutura não vem vazia. A estrutura vem com uma série de projetos, uma série de oportunidades, vem com nossos professores, coordenadores e estudantes, que pensam em educação pública do Estado”, afirmou.

Segundo o secretário, os investimentos buscam fortalecer a educação pública como instrumento de desenvolvimento social e econômico e ampliar as oportunidades para os jovens.

A entrega também foi marcada pela discussão sobre educação antirracista e pela valorização da história e da cultura da população negra. A secretária da Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), Ângela Guimarães, ressaltou a importância de integrar a educação às características e à história do território onde a escola está inserida.

“Uma escola precisa refletir o território ao qual ela faz parte. Ela precisa dialogar com as diretrizes curriculares nacionais e estaduais já aprovadas há mais de 20 anos, que dão conta de trazer para o centro da educação o reconhecimento da história de pessoas que historicamente foram silenciadas, invisibilizadas e minorizadas”, afirmou.

Para a secretária, a localização da unidade permite trabalhar conteúdos relacionados à história da região da Liberdade e às lutas da população negra, conectando esses conhecimentos à formação dos estudantes e aos projetos de vida.

“Não pensamos a educação numa caixinha, a promoção da igualdade racial em outra, a saúde em outra, a segurança alimentar em outra. Está tudo muito integrado. A cultura também está aqui dentro, a pesquisa científica e tecnológica”, disse.

Com a modernização, o CEEP Luiz Navarro de Brito passa a integrar a rede de unidades estaduais com estrutura voltada à formação integral dos estudantes, unindo ensino regular, educação profissional, atividades culturais, esportivas e preparação para o mercado de trabalho.