Rodoviários de Salvador avaliam greve pelo fim da escala 6x1 após sindicato da RMS aderir

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Milhões de passageiros de Salvador podem ter suas rotinas afetadas nesta terça-feira, 22. Isso porque o Sindicato dos Rodoviários de Salvador avalia uma paralisação das operações em prol do fim da escala 6 x 1. De acordo com informação apurada pelo portal A TARDE, a categoria vai votar ainda nesta segunda-feira, 21, a adesão à paralisação.

Região Metropolitana de Salvador se articula

De cunho nacional, a paralisação já está sendo articulada também na Região Metropolitana de Salvador (RMS), onde, em um comunicado repassado pelas redes sociais oficiais, o Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro) informou que pretende aderir ao movimento.

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“A Confederação está organizando um ato nacional em apoio ao fim da escala 6x1. Informamos que o Sindmetro irá aderir ao ato, assim que convocado, nos 62 municípios em que atuamos”, informou o sindicato.

Manifestação pretende ser nacional

Ainda conforme apuração do portal A TARDE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) confirmou que busca movimentar os sindicatos de todo o Brasil para uma paralisação nacional.

Possível paralisação nos ônibus - Foto: Bruno Concha / Secom PMS

Por inicialmente não se tratar de uma greve geral, a CNTTL informou que a mobilização está prevista para ocorrer entre 4h e 8h, período que inclui parte do horário de maior movimento dos ônibus.

Porém, a duração pode variar conforme os municípios.

Quando vai acontecer a paralisação?

De acordo com o CNTTL, a paralisação está prevista para acontecer nesta terça-feira, 22, caso o Senado não coloque em votação e aprove a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que aprove o fim da escala 6 x 1.

Movimento pede o avanço da PEC do fim da escala 6 x 1 no Senado

A principal motivação dos rodoviários é para que a PEC 221/2019, que prevê o fim da escala 6 x 1, modelo onde o funcionário trabalha durante seis dias e tem apenas um dia de descanso, avance no Senado.

Possível paralisação nos ônibus - Foto: Bruno Concha/Secom

Para ser aprovada, a PEC precisa obter ao menos 49 votos positivos em dois turnos de votação.

Como se trata de uma emenda à Constituição, não há sanção presidencial e, caso os senadores mantiverem integralmente o texto aprovado pela Câmara, a PEC poderá ser promulgada pelo Congresso.

Capitais estão no planejamento

A intenção das entidades sindicais é levar a mobilização para capitais e cidades importantes do interior. A relação final, entretanto, ainda não foi fechada.

Uma reunião nacional aconteceu na última sexta-feira, 18, às 16h, com presidentes de sindicatos e federações. O encontro definiu as adesões e os detalhes da paralisação.

Representantes de diferentes regiões já participaram das reuniões preparatórias. Entre as cidades citadas pela CNTTL estão: