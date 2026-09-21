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Salvador atende mais de mil casos de violações contra crianças

Denúncias foram realizadas por funcionários de unidades escolares

Franciely Gomes
Por
Imagem ilustrativa de violência contra criança
Imagem ilustrativa de violência contra criança - Foto: Ilustrativa | Magnific

Salvador registrou mais de mil casos de violação contra crianças e adolescentes em 2025. Os Conselhos Tutelares da capital baiana atenderam 1.376 situações de ameaça ou outras ocorrências, denunciadas por funcionários de unidades escolares.

De acordo com dados do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDA), divulgados pelo g1, as ocorrências variam entre falta de assiduidade nas aulas, suspeitas de maus-tratos ou violência física, psicológica e sexual.

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Os casos evidenciam a importância da participação dos profissionais da educação como suporte entre as vítimas e as autoridades locais, garantindo que estas crianças e adolescentes tenham a assistência adequada.

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Onde é feita a denúncia?

As denúncias realizadas por educadores são determinadas através do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A recomendação da Secretaria Municipal de Educação de Salvador (Smed) é que o Conselho Tutelar ou Ministério Público da Bahia (MP-BA) sejam acionados.

Apesar das recomendações, não há uma lei municipal ou estadual que estabeleça um direcionamento específico para as instituições de ensino. Atualmente, a capital baiana possui um centro de formação especializado para os profissionais oferecido pela Smed, onde são desenvolvidas ações voltadas para essa temática.

A ideia é trazer o olhar apurado dos professores de instituições públicas e privadas para estes tipo de casos, ajudando cada vez mais crianças e adolescentes a acabarem com o ciclo da violência.

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denúncia Educação Salvador

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