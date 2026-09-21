SALVADOR
Salvador tem quatro bairros sem energia nesta segunda (21/09); veja lista
Trechos das regiões serão afetados entre 10h às 16h
Por Luiza Nascimento
| Atualizada em
Trechos de quatro bairros de Salvador vão enfrentar uma suspensão programada no fornecimento de energia nesta segunda-feira, 21. Todas as regiões serão afetadas entre 10h às 16h.
Nesta fase, entram na lista Barra, Calçada, Mussurunga e São Cristóvão.
Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.
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Confira bairros afetados:
- Barra: Alameda Antunes, 10; Alameda Antunes, 51; Alameda Antunes, 56; Alameda Antunes, 95955; Alameda Antunes, 99; Alameda Antunes, 22; Rua Lord Cochrane, 138; Rua da Palmeira, 133; Rua Pedro Milton de Brito, 142.
- Calçada: Rua Barão de Cotegipe, 54.
- Mussurunga: Conjunto Mussurunga I, Setor F, Caminho 12, 1.
- São Cristóvão: Rua Alto Boa Vista, 8; Rua São José, 6; Rua Alto Boa Vista, 9999; Avenida São Cristóvão, 2; Rua São João, 9; Rua São José, 10; Rua Leste 2, 1, Parque São Cristóvão, 7; Rua Alto Boa Vista, 6; Via O 13, Parque São Cristóvão, 29; Rua Alto da Boa Vista, 10; Rua Alto Boa Vista, 28; Rua Alto da Boa Vista, 2; Rua Alto Boa Vista, 5; Rua da Capela, 10; Via O 17, Parque São Cristóvão, 2; Rua São Roque, 77; Rua São Jorge, 5; Rua Alto da Boa Vista, 5; Travessa 2 Santo Agostinho, 20; Parque São Cristóvão, 8; Rua Stella Maris, 60; Rua São Judas Tadeu, 99999; Rua Lauro de Freitas, 94; Rua Alto Boa Vista, 25; Avenida Aliomar Baleeiro, 163; Rua São José, 1; Rua São Judas Tadeu, 54; Rua Alto Boa Vista, 34; Rua Beira Rio de São Cristóvão, 24; Rua São João, 9998; Travessa 2 Santo Agostinho, 17; Rua Lauro de Freitas, 19; Rua São João, 15; Rua Lauro de Freitas, 100.