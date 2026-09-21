Salvador tem quatro bairros sem energia nesta segunda (21/09); veja lista

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Trechos de quatro bairros de Salvador vão enfrentar uma suspensão programada no fornecimento de energia nesta segunda-feira, 21. Todas as regiões serão afetadas entre 10h às 16h.

Nesta fase, entram na lista Barra, Calçada, Mussurunga e São Cristóvão.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira bairros afetados: